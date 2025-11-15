Tesla nói không với linh kiện Trung Quốc cho xe sản xuất tại Mỹ

Hãng xe điện Tesla đang yêu cầu các nhà cung cấp loại trừ các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc khỏi quy trình sản xuất ôtô tại Mỹ.

Đây là một ví dụ mới cho thấy những hệ quả từ căng thẳng địa chính trị ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo các nguồn tin am hiểu về tình hình, trước đó trong năm nay, nhà sản xuất xe điện này đã quyết định sẽ ngừng sử dụng các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc cho các mẫu xe Tesla được sản xuất tại Mỹ.

Tesla và các nhà cung cấp đã thay thế một số linh kiện sản xuất tại Trung Quốc bằng các bộ phận được sản xuất ở nơi khác.

Các nguồn tin cho biết thêm Tesla đang đặt mục tiêu chuyển đổi tất cả các linh kiện còn lại sang những linh kiện được sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong một hoặc hai năm tới.

Theo các nguồn thạo tin, Tesla đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa.

Tesla đã làm việc với các nhà cung cấp Trung Quốc - bao gồm cả những nhà sản xuất vỏ bọc ghế và vỏ kim loại - để thành lập các nhà máy và nhà kho ở Mexico và Đông Nam Á trong những năm gần đây.

Và chiến lược loại bỏ các linh kiện từ Trung Quốc càng được đẩy nhanh trong năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế quan cứng rắn đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc là một nước sản xuất và xuất khẩu lớn các linh kiện ôtô - bao gồm cả chip và pin - cũng như các vật liệu sử dụng trong ôtô.

Nhiều linh kiện trong số này có giá rẻ hơn nhờ quy mô sản xuất khổng lồ, chi phí thấp hơn và đồng tiền yếu của Trung Quốc.

Mỹ là thị trường lớn nhất của Tesla. Còn tại Trung Quốc, hãng đặt nhà máy chính ở Thượng Hải, sử dụng chủ yếu các linh kiện sản xuất tại đây.

Chiến lược trên của Tesla là ví dụ mới nhất cho thấy căng thẳng thương mại và địa chính trị đang thúc đẩy sự tách rời của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và vẽ lại các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhiều công ty Mỹ đang tìm cách loại bỏ các linh kiện sản xuất tại Trung Quốc hoặc sản xuất bên ngoài Trung Quốc đối với các sản phẩm dành cho thị trường Mỹ.

Ngược lại, các công ty công nghệ Trung Quốc cũng đang loại bỏ các linh kiện và công nghệ của Mỹ khỏi chuỗi cung ứng của mình./.

