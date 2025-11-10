Trung Quốc tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” với tàu Mỹ

Ngày 10/11, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” trong vòng 1 năm đối với các tàu do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ sở hữu hoặc vận hành.

Quyết định có hiệu lực từ 13h01 cùng ngày.



Bộ trên cũng thông báo tạm dừng 1 năm cuộc điều tra về các biện pháp của Mỹ liên quan đến an ninh và sự phát triển của ngành vận tải biển, ngành đóng tàu, các chuỗi cung ứng và các ngành liên quan của Trung Quốc.



Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đình chỉ các biện pháp áp dụng trước đó nhằm vào 5 công ty con của Hanwha Ocean (doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu của Hàn Quốc) có quan hệ với Mỹ. Quyết định có hiệu lực từ ngày thông báo và có thời hạn là 1 năm.



Trước đó, 5 công ty con của Hanwha Ocean gồm Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC và HS USA Holdings Corp. bị Trung Quốc áp các biện pháp từ ngày 14/10 sau khi Mỹ công bố kết quả điều tra theo Mục 301 đối với ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc, đồng thời áp thêm phí dịch vụ cảng đối với các tàu do doanh nghiệp Trung Quốc đóng, sở hữu, vận hành và cả các tàu mang cờ Trung Quốc.

Tuy nhiên, gần đây Mỹ đã quyết định tạm dừng 1 năm việc thực hiện biện pháp này.



Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết các biện pháp này phù hợp với kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ gần đây tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia./.

Phái đoàn đàm phán Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận hai bên đã đạt được đồng thuận cơ bản về một thỏa thuận sơ bộ "rất thành công" để các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận vào ngày 30/10 tới.