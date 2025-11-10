Thế giới

Châu Á-TBD

Trung Quốc tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” với tàu Mỹ

Ngày 10/11, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” trong vòng 1 năm đối với các tàu do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ sở hữu hoặc vận hành.

Trần Quyên
Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/11, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo tạm dừng thu “phí cảng đặc biệt” trong vòng 1 năm đối với các tàu do doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ sở hữu hoặc vận hành.

Quyết định có hiệu lực từ 13h01 cùng ngày.

Bộ trên cũng thông báo tạm dừng 1 năm cuộc điều tra về các biện pháp của Mỹ liên quan đến an ninh và sự phát triển của ngành vận tải biển, ngành đóng tàu, các chuỗi cung ứng và các ngành liên quan của Trung Quốc.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đình chỉ các biện pháp áp dụng trước đó nhằm vào 5 công ty con của Hanwha Ocean (doanh nghiệp đóng tàu hàng đầu của Hàn Quốc) có quan hệ với Mỹ. Quyết định có hiệu lực từ ngày thông báo và có thời hạn là 1 năm.

Trước đó, 5 công ty con của Hanwha Ocean gồm Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC và HS USA Holdings Corp. bị Trung Quốc áp các biện pháp từ ngày 14/10 sau khi Mỹ công bố kết quả điều tra theo Mục 301 đối với ngành hàng hải, logistics và đóng tàu của Trung Quốc, đồng thời áp thêm phí dịch vụ cảng đối với các tàu do doanh nghiệp Trung Quốc đóng, sở hữu, vận hành và cả các tàu mang cờ Trung Quốc.

Tuy nhiên, gần đây Mỹ đã quyết định tạm dừng 1 năm việc thực hiện biện pháp này.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết các biện pháp này phù hợp với kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ gần đây tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Trung Quốc #Chính sách thương mại Trung Quốc Mỹ #thương mại Trung Quốc Mỹ Mỹ Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dòng vốn FDI vào Trung Quốc giảm mạnh trong quý 3/2025

Các công ty nước ngoài đang hạn chế mở rộng đầu tư tại Trung Quốc, dẫn đến FDI ròng giảm 51% trong quý 3/2025, thấp nhất kể từ đầu năm 2022, bất chấp một số dự án nhà máy mới được triển khai.