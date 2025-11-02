Nga không lo lắng về thị phần sản phẩm đậu tương bất chấp thỏa thuận Mỹ-Trung

Một nguồn tin từ Chính phủ Nga ngày 1/11 cho biết hoạt động xuất khẩu đậu tương không biến đổi gene của Nga sang Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận thương mại vừa được ký kết giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nguồn tin này cho rằng không có mối đe dọa nào đối với hoạt động xuất khẩu đậu tương không biến đổi gene của Nga, vì Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới trồng loại đậu tương này.

Năm 2024, Nga chỉ là nước xuất khẩu đậu tương lớn thứ năm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là các lô hàng của Nga hoàn toàn là đậu tương không biến đổi gene, được dùng để sản xuất các loại thực phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành và nước tương.

Trong khi đó, Mỹ chủ yếu cung cấp đậu tương biến đổi gene cho Trung Quốc để dùng làm thức ăn chăn nuôi.

Nga đã cấm canh tác cây trồng biến đổi gene vào năm 2016 nhằm chiếm lĩnh thị phần trên thị trường thực phẩm không biến đổi gene toàn cầu đang ngày càng phát triển.

Fortune Business Insights dự báo thị trường này sẽ đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2032, tăng từ mức 895 tỷ USD vào năm 2025.

Chuyên gia Dmitry Rylko từ công ty tư vấn IKAR cho biết sản lượng đậu tương của Nga được dự đoán sẽ cao kỷ lục, lên tới 9 triệu tấn trong năm nay, và sẽ có một lượng dư thừa đáng kể để xuất khẩu.

Ông ước tính tổng lượng xuất khẩu có thể đạt tới một triệu tấn, trong đó xuất khẩu đậu tương không biến đổi gene của Nga sang Trung Quốc trong mùa vụ này có thể đạt tới 800.000 tấn.

Bình luận từ nguồn tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Lut đã có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này để hội đàm với người đồng cấp Hàn Tuấn tại Bắc Kinh.

Chuyến thăm nhằm mục đích mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh Trung Quốc vừa cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong vụ mùa hiện tại.

Sau cuộc hội đàm, bà Lut cho biết xuất khẩu nông sản của Nga sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-9 năm nay đã tăng 10%, chủ yếu nhờ vào các mặt hàng như dầu hướng dương và dầu hạt cải, các loài giáp xác, cá đông lạnh và thịt.

Nga đang tìm kiếm sự chấp thuận của Trung Quốc để có thể đưa lúa mì vụ đông, mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của mình, vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm qua vẫn chưa đạt được tiến triển nào.

Bà Lut bày tỏ tin tưởng rằng các sản phẩm của Nga, vốn đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về chất lượng và an toàn thực phẩm, sẽ giúp đa dạng hóa thị trường thực phẩm của Trung Quốc và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng./.

