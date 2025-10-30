Mỹ: Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương trong niên vụ này

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30/10 cho biết theo thỏa thuận thương mại vừa đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc, Trung Quốc đã đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong niên vụ hiện tại kéo dài đến tháng 1/2026, và cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network, ông Bessent cho biết, các quốc gia khác ở Đông Nam Á đã đồng ý mua thêm 19 triệu tấn đậu tương của Mỹ, nhưng không nêu rõ khung thời gian cho các giao dịch này.

Sau cuộc phỏng vấn của ông Bessent, giá đậu tương kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã đảo ngược đà giảm trước đó và tăng 1,35% lên mức 11,0925 USD/bushel trong phiên 30/10. (1 bushel đậu tương = 27,2kg).

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc sẽ bắt đầu thu mua một lượng lớn đậu tương, lúa miến và các nông sản khác.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cũng đã đăng tải trên mạng xã hội X để bày tỏ sự hoan nghênh đối với những thông báo này của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ông Even Rogers Pay, Giám đốc công ty tư vấn Trivium China có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng thỏa thuận này thực chất chỉ đưa hoạt động xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc trở lại trạng thái bình thường, vì quy mô thương mại mà thỏa thuận này hướng tới vốn không có nhiều khác biệt so với những năm gần đây.

Năm 2024, Mỹ đã xuất khẩu gần 27 triệu tấn đậu tương sang Trung Quốc.

Ông Johnny Xiang, người sáng lập công ty tư vấn AgRadar Consulting tại Bắc Kinh, cho biết các nhà thu mua thương mại vẫn đang chờ đợi thêm thông tin chi tiết về việc liệu Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với đậu tương Mỹ từ 20% xuống 10%, hay sẽ gỡ bỏ hoàn toàn.

Theo ông, nếu thuế quan không được dỡ bỏ hoàn toàn, các nhà thu mua thương mại sẽ có rất ít động lực để mua đậu tương của Mỹ.

Trung Quốc, quốc gia mua đậu tương lớn nhất thế giới và là thị trường hàng đầu của nông dân Mỹ, đã biến nhu cầu khổng lồ của mình đối với nông sản Mỹ thành một lá bài đàm phán mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Đối mặt với mức thuế nhập khẩu 23% đối với đậu tương sau các vòng áp thuế ăn miếng trả miếng giữa hai nước, các công ty thu mua của Trung Quốc phần lớn đã né tránh đậu tương vụ Thu của Mỹ, thay vào đó chuyển sang nguồn cung từ Nam Mỹ.

Sự sụt giảm nhu cầu từ Trung Quốc đã khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu.

Kể từ căng thẳng thương mại với Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Trung Quốc đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu đậu tương.

Dữ liệu hải quan cho thấy, vào năm 2024, nguồn cung từ Mỹ chỉ chiếm khoảng 20% lượng đậu tương của Trung Quốc, giảm so với mức 41% vào năm 2016./.

