Hợp tác thương mại Nga-Trung Quốc phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 31/10, Chính phủ Nga ra tuyên bố cho biết Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của nước này và hợp tác thương mại song phương đang phát triển tích cực bất chấp môi trường bên ngoài không thuận lợi.

Tuyên bố nêu rõ hai bên đang nỗ lực tăng cường trao đổi các sản phẩm nông nghiệp và mở rộng phạm vi các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản xuất khẩu, đồng thời tăng cường khối lượng vận chuyển đường sắt và đường bộ.

Chính phủ Nga cho biết thêm nước này hiện đứng đầu về nguồn cung dầu mỏ cho thị trường Trung Quốc, đồng thời là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hàng đầu cho quốc gia châu Á trong năm nay nhờ việc đưa vào vận hành đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia.

Dự kiến, dự án đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 sẽ trở thành một trong các dự án khí đốt lớn nhất trong lịch sử. Không dừng lại ở đó, Chính phủ Nga cho rằng nước này và Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong đó có việc xây dựng các tổ máy điện do Nga thiết kế tại nhà máy điện hạt nhân Tianwan và nhà máy điện hạt nhân Xudapu ở Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khám phá không gian và định vị vệ tinh, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 3-4/11, trong đó hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Thủ tướng Lý Cường.

Dự kiến, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện và ra thông cáo chung. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lý Cường, và nhân dịp này Thủ tướng Nga Mishustin sẽ tham dự cuộc họp thường kỳ lần thứ 30 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước./.

