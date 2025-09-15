Trung Quốc phản đối đề xuất áp thuế của Mỹ liên quan đến dầu Nga

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 15/9 cho biết nước này phản đối đề xuất của Mỹ kêu gọi Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp mức thuế từ 50-100% đối với Trung Quốc do việc mua dầu mỏ từ Nga.

Theo người phát ngôn, Trung Quốc không ủng hộ các biện pháp hạn chế kinh tế-thương mại viện dẫn lý do liên quan đến Nga. Phía Trung Quốc cho rằng đề xuất áp mức thuế thứ cấp của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu cũng như sự ổn định của các chuỗi cung ứng.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp nếu quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, đồng thời bày tỏ mong muốn các bên giải quyết bất đồng thương mại thông qua đối thoại bình đẳng và tham vấn.

Theo phân tích của RIA Novosti dựa trên số liệu Eurostat công bố ngày 15/9, Liên minh châu Âu (EU) đã giảm 1/3 lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng được ghi nhận tương tự trong 7 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, trong tháng 7, EU nhập khẩu 5,7 triệu thùng dầu Nga trị giá 318,8 triệu euro (374,7 triệu USD), giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng tăng 4,5% so với tháng 6. Từ tháng 1 đến tháng 7, EU đã mua 48,2 triệu thùng dầu Nga trị giá 2,9 tỷ euro (3,4 tỷ USD), thấp hơn 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hungary và Slovakia là hai khách hàng chính trong tháng 7. Hungary nhập khẩu lượng dầu trị giá 169,5 triệu euro (200 triệu USD), tương đương 3,1 triệu thùng, giảm khoảng 30% so với năm ngoái, trong khi Slovakia nhập khẩu 149,3 triệu euro (176 triệu USD), tương đương 2,7 triệu thùng, cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng 5 đã đề xuất loại bỏ dần các nguồn năng lượng từ Nga, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân, trước cuối năm 2027. Đề xuất này vấp phải sự phản đối của Hungary và Slovakia.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hồi tháng 7 khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để duy trì nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga.

Về phần mình, Nga cảnh báo việc phương Tây từ chối mua năng lượng của nước này là một “sai lầm nghiêm trọng."

Moskva cho rằng điều này có thể dẫn tới sự phụ thuộc mới với mức giá cao hơn, và những nước từ chối trực tiếp sẽ vẫn phải mua dầu khí Nga qua các bên trung gian với chi phí lớn hơn./.

Ông Trump kêu gọi NATO áp thuế cao đối với Trung Quốc, ngừng mua dầu Nga Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội: “NATO, với tư cách một khối, áp thuế 50-100% đối với Trung Quốc... sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chấm dứt cuộc chiến chết chóc nhưng vô lý này.”