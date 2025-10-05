Thế giới

Ukraine cáo buộc Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo vệ tinh cho Nga

Quan chức tình báo Ukraine cho biết Kiev có bằng chứng về hợp tác chặt chẽ Nga-Trung trong hoạt động vệ tinh nhằm xác định các mục tiêu chiến lược và cả tài sản của nhà đầu tư nước ngoài để tấn công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo tại khu phức hợp lãnh đạo Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 2/9/2025. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn quốc gia Ukrinform ngày 4/10 dẫn lời ông Oleh Alexandrov - quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - cáo buộc Trung Quốc đang cung cấp thông tin tình báo vệ tinh cho Nga để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo ông Alexandrov, Kiev “có bằng chứng cho thấy mức độ hợp tác cao giữa Nga và Trung Quốc trong hoạt động do thám vệ tinh đối với lãnh thổ Ukraine, nhằm xác định và phân tích sâu hơn các mục tiêu chiến lược để tấn công.” Đáng chú ý, “trong những tháng gần đây, một số mục tiêu này có thể là tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài.”

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức địa phương cho biết một cuộc tấn công tên lửa của Nga hồi tháng Tám đã đánh trúng một nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng do một công ty Mỹ sở hữu tại khu vực Zakarpattia (miền Tây Ukraine), khiến 15 người bị thương.

Vào tháng Tư, Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc Trung Quốc đang cung cấp vũ khí và thuốc súng cho Nga. Ông tuyên bố Chính phủ Ukraine đã nắm được thông tin tình báo chứng minh Trung Quốc đang sản xuất vũ khí ngay trên lãnh thổ Nga./.

