Thế giới

Châu Âu

Nga giáng mạnh đòn tập kích tên lửa, UAV vào Ukraine giữa lúc đàm phán đình trệ

Nga đã phóng khoảng 5.638 UAV tầm xa và 185 tên lửa trong các đợt tập kích xuyên đêm suốt tháng 9, tăng 36% so với tháng 8 khi Moskva tạm thời giảm cường độ tấn công.

Một máy bay không người lái mang bom trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus. (Ảnh: AP)
Một máy bay không người lái mang bom trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus. (Ảnh: AP)

Bài phân tích của hãng thông tấn AFP dựa trên số liệu do Không quân Ukraine công bố cho thấy Nga đã gia tăng các đợt tấn công bằng tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong tháng 9, trong bối cảnh tiến trình hòa đàm đình trệ và xuất hiện loạt cáo buộc Moskva xâm phạm không phận châu Âu.

Cụ thể, Nga đã phóng khoảng 5.638 UAV tầm xa và 185 tên lửa trong các đợt tập kích xuyên đêm suốt tháng 9, tăng 36% so với tháng 8 khi Moskva tạm thời giảm cường độ tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/10 tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Verbove thuộc vùng Dnipropetrovsk, miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Ban Quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) do Nga bổ nhiệm cho biết tình hình tại cơ sở này vẫn trong tầm kiểm soát và mức phóng xạ hiện bình thường, song nhấn mạnh việc khôi phục nguồn điện bên ngoài cần được tiến hành sớm nhất có thể.

ZNPP hiện đang vận hành bằng máy phát điện diesel khẩn cấp sang ngày thứ 9 sau khi đường dây điện từ bên ngoài bị cắt đứt./.

(Vietnam+)
#UAV #tấn công bằng tên lửa #không phận châu Âu Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Liên minh châu Âu tăng cường viện trợ cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) sẽ viện trợ 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) để cung cấp thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.