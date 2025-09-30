Phái đoàn Ukraine đến Mỹ thảo luận về thỏa thuận sản xuất UAV

Theo Sputnik, thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết một phái đoàn nước này do Thứ trưởng Quốc phòng Sergiy Boyev dẫn đầu đã lên đường sang Mỹ để thảo luận về việc sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak ngày 29/9 cho biết Kiev muốn ký một số thỏa thuận với Washington, bao gồm việc cung cấp vũ khí, thương mại tự do và đảm bảo an ninh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ đề xuất của Ukraine về một thỏa thuận sản xuất UAV với Mỹ dự kiến có giá trị 50 tỷ USD trong 5 năm.

Động thái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết vấn đề xung đột và liên quan trực tiếp đến các nước NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí đến Ukraine đều sẽ là mục tiêu chính đáng của Nga./.

Ukraine, Mỹ lần đầu họp hội đồng quản trị quỹ đầu tư chung Thủ tướng Ukraine Svyrydenko cho biết Ukraine và Mỹ đã thông qua một số bước quan trọng để thúc đẩy các hoạt động của quỹ đầu tư chung, bao gồm việc thành lập các ủy ban, lựa chọn quản trị viên.