Tiết lộ thành phần tham gia hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Mỹ

Theo Reuters/AFP, chính phủ Đức ngày 17/8 thông báo Thủ tướng Friedrich Merz sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tới Washington để tham dự các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine.

Theo thông báo, nội dung đàm phán sẽ bao gồm các bảo đảm an ninh, vấn đề lãnh thổ và việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, trong đó có duy trì sức ép trừng phạt.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tháp tùng Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Washington và tham dự cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18/8, sau một cuộc họp trực tuyến một ngày trước đó.

Bà viết trên mạng xã hội X: “Chiều nay (17/8), tôi sẽ đón tiếp ông Zelensky tại Brussels. Theo đề nghị của Tổng thống Zelensky, tôi sẽ tham gia cuộc gặp với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng ngày mai.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 17/8 khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan Ukraine đều cần có những bảo đảm an ninh rõ ràng cho quốc gia này, đồng thời châu Âu sẵn sàng cùng Mỹ cung cấp các bảo đảm đó.

Ông viết trên X: “Châu Âu kiên định đứng về phía Ukraine, bất kể kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin là gì. Không có chuyện đàm phán về Ukraine mà không có Ukraine”./.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu Thủ tướng Đức gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể là một nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên song không nêu rõ quốc gia hay thành phố nào.