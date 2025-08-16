Hé lộ thời điểm hội đàm giữa Tổng thống Mỹ và Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington (Mỹ) vào ngày 18/8 để thảo luận chi tiết về lệnh ngừng bắn với Nga.



Trong một bài đăng trên kênh Telegram cá nhân ngày 16/8, Tổng thống Zelensky tiết lộ đã có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Trump trước cuộc trao đổi chung với lãnh đạo các nước châu Âu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8.



Tại cuộc trao đổi kéo dài hơn 1,5 giờ này, Tổng thống Trump đã thông báo cho phía Ukraine về các điểm chính trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.



Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev ủng hộ đề xuất của Mỹ về một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu ở mọi giai đoạn đàm phán.



Trong một bài đăng khác trên nền tảng X, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Ukraine tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực hết mức để đạt được hòa bình. Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Tổng thống Trump về cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Những vấn đề then chốt cần được thảo luận ở cấp lãnh đạo, và định dạng ba bên là phù hợp.”



Về phần mình, Tổng thống Trump cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ đón Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào chiều 18/8. Ông cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Anchorage (Alaska) ngày 15/8, hai bên đạt được sự đồng thuận chung rằng con đường tốt nhất để chấm dứt xung đột ở Ukraine là một thỏa thuận hòa bình thay vì chỉ dừng ở mức ngừng bắn. Ông Trump mô tả cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với ông Putin “đã diễn ra rất tốt đẹp.”



Tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận trong sáng 16/8, Tổng thống Trump đã điện đàm với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu - gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen - để chia sẻ thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska.

Sau đó, các lãnh đạo châu Âu đã tiếp tục thảo luận qua điện thoại nhằm bàn bạc bước đi tiếp theo đối với xung đột Ukraine. Nhà Trắng cũng đã xác nhận về loạt trao đổi này./.

Cuộc gặp Trump-Putin: Bước đệm quan trọng trong cải thiện quan hệ Mỹ-Nga Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska dù mang tính biểu tượng, song mở ra cơ hội mới trong đối thoại về Ukraine và hợp tác song phương.