Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu

Thủ tướng Đức gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể là một nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên song không nêu rõ quốc gia hay thành phố nào.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)
AFP đưa tin ngày 16/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV và RTL, ông Merz nêu rõ: “Tôi nghĩ một cuộc gặp ba bên như vậy sẽ diễn ra. Ngày giờ và địa điểm vẫn cần được thống nhất. Chúng tôi đã đề xuất tìm kiếm một địa điểm ở châu Âu."

Nhà lãnh đạo Đức gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể là một nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên song không nêu rõ quốc gia hay thành phố nào.

Tuy nhiên, một trở ngại cho đề xuất này là việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và các lãnh đạo châu Âu muốn có thêm một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin song sự kiện này sẽ có sự tham gia của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky./.

