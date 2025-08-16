Anh-Pháp-Đức họp khẩn về tình hình Ukraine vào ngày 17/8

Phủ Tổng thống Pháp ngày 16/8 cho biết các lãnh đạo của “Liên minh tự nguyện” sẽ họp trực tuyến vào chiều 17/8, trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 18/8.



Cuộc họp sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì.



"Liên minh tự nguyện" được hình thành như một sáng kiến riêng biệt nhằm tập hợp các quốc gia sẵn sàng tham gia vào một sứ mệnh chung triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi có một thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn với Nga.

Cùng ngày, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã cùng khẳng định sẽ duy trì viện trợ cho Ukraine, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga.

Tuyên bố chung của giới lãnh đạo châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo gồm: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng phối hợp cùng Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky hướng tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự hậu thuẫn của châu Âu.

Liên minh châu Âu lần đầu bảo lãnh cho Ukraine vay 500 triệu euro Khoản vay sẽ giúp công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine có ngân sách cho các dự án mua khí đốt khẩn cấp trong bối cảnh xung đột gây hư hại cho cơ sở hạ tầng của nước này.