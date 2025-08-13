Liên minh châu Âu lần đầu bảo lãnh cho Ukraine vay 500 triệu euro

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/8 cho biết đã ký thỏa thuận với Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) để bảo lãnh cho khoản vay trị giá 500 triệu euro (586 triệu USD) giúp lĩnh vực năng lượng của Ukraine.

Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) cho biết khoản vay sẽ giúp công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine có ngân sách cho các dự án mua khí đốt khẩn cấp trong bối cảnh xung đột gây hư hại cho cơ sở hạ tầng của nước này.

Trên mạng xã hội Telegram, Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Svyrydenko cho biết Công ty dầu khí Naftogaz đã ký thỏa thuận với EBRD vay 500 triệu euro để mua khí đốt.

Trong khi đó trên mạng xã hội Facebook, Giám đốc Naftogaz, Serhiy Koretskyi cho biết đây là lần đầu tiên một khoản vay đầu tiên được EU bảo lãnh và sẽ không cần đảm bảo từ nhà nước Ukraine./.

Tổng thống Ukraine thảo luận với IMF về chương trình cho vay mới Ông Zelensky nêu rõ trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc IMF, hai bên đã thảo luận chương trình hỗ trợ tài chính mới nhằm giúp đỡ người dân Ukraine trong giai đoạn hiện nay, cũng như hậu xung đột.