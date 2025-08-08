Tổng thống Ukraine thảo luận với IMF về chương trình cho vay mới

Ngày 7/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva về một chương trình hỗ trợ tài chính mới cho nước này.

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky nêu rõ trong cuộc điện đàm cùng ngày, hai bên đã thảo luận chương trình hỗ trợ tài chính mới nhằm giúp đỡ người dân Ukraine trong giai đoạn hiện nay, cũng như hậu xung đột. Phía Ukraine khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết một cách nhanh chóng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Georgieva xác nhận đã có cuộc điện đàm “hiệu quả.” Bà cho biết hai bên đã thảo luận triển vọng kinh tế của Ukraine, khả năng phục hồi của người dân nước này và tầm quan trọng của cải cách và hỗ trợ tài chính để hỗ trợ Ukraine hiện tại cũng như trong quá trình tái thiết.

Trước đó, đầu tuần này, Thủ tướng mới của Ukraine, bà Yulia Svyrydenko, cũng đã điện đàm với Tổng giám đốc IMF Georgieva trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Chính quyền Ukraine cho biết họ có thể phải đối mặt với khoản thâm hụt khoảng 19 tỷ USD chỉ riêng trong năm tới.

Chương trình cho vay của IMF dành cho Ukraine, trị giá 15,5 tỷ USD, sẽ hết hạn vào năm 2027. Vào tháng trước, người phát ngôn của IMF, bà Julie Kozack, thông báo các nhân viên và ban lãnh đạo IMF sẽ tăng cường thảo luận về ngân sách năm 2026, cũng như nhu cầu tài chính của Ukraine trong trung hạn.

Ngày 6/8, Thủ tướng Svyrydenko đã bổ nhiệm một giám đốc an ninh kinh tế mới như một phần của chiến dịch tăng cường quản trị, đáp ứng một điều kiện quan trọng để Kiev tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các nhà cho vay phương Tây./.

EU chi tiền mua khí đốt Nga nhiều hơn viện trợ cho Ukraine Ủy viên Năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, thừa nhận EU đã chi số tiền mua khí đốt Nga trong năm 2024 nhiều hơn tổng số tiền Liên minh này viện trợ cho Ukraine, và gọi đây một “nghịch lý.”