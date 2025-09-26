EU đàm phán về xây một “bức tường” chống thiết bị bay không người lái

Ngày 26/9, đại diện từ một số quốc gia Trung và Bắc Âu có biên giới gần khu vực xung đột Ukraine đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên về việc xây dựng một “bức tường” chống thiết bị bay không người lái (UAV) để lấp đầy những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ sau một số vụ vi phạm không phận.

Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) Andrius Kubilius chủ trì các cuộc đàm phán trực tuyến với sự tham dự của đại diện các nước Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, cũng như quan chức từ Bulgaria, Đan Mạch, Romania và Slovakia, cùng với đại diện từ Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc đàm phán nhằm xác định những thiết bị mà các quốc gia này có để chống lại sự xâm nhập của thiết bị bay không người lái, những gì cần thiết để lấp đầy các khoảng trống dọc theo sườn phía Đông của NATO, và đặc biệt là nguồn tài chính của EU dành cho kế hoạch này.

Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã sớm có kế hoạch về bức tường chống thiết bị bay không người lái, nhưng hồi tháng 3, nhánh hành pháp của EU đã từ chối yêu cầu chung của Estonia và Litva về việc cấp kinh phí để xây dựng “bức tường” này.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ ủng hộ dự án này và cho biết 6 tỷ euro (7 tỷ USD) sẽ được dành để thành lập liên minh thiết bị bay không người lái với Ukraine.

Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận rằng hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về sáng kiến này. Theo đó, những bước đầu tiên có thể sẽ tập trung vào việc cố gắng triển khai thêm các cảm biến dọc theo biên giới phía Đông dài của EU để phát hiện các thiết bị bay.

Quan chức EU đánh giá có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để phát triển một hệ thống tích hợp bắn hạ các thiết bị bay. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về nỗ lực quốc phòng này - và các sáng kiến mới tiềm năng, tại hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen vào tuần tới.

Thời gian gần đây, không phận của một số nước châu Âu ghi nhận các vụ xâm phạm. Ngày 10/9, các máy bay phản lực của NATO đã xuất kích để bắn hạ một số thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận Ba Lan.

Trong tuần này, các sân bay ở Đan Mạch đã phải tạm thời đóng cửa sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái./.

