Loạt vụ xâm nhập bằng UAV tại sân bay châu Âu làm dấy lên lo ngại an ninh

Việc các sân bay ở châu Âu liên tiếp ghi nhận thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trong tuần này đang làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng không, khi công nghệ này ngày càng phát triển và khó kiểm soát.

Tại Đan Mạch, cảnh sát xác nhận nhiều sân bay đã bị UAV bay vào khu vực hạn chế, trong đó có sân bay Aalborg phải tạm thời đóng cửa hàng giờ. Các vụ việc cũng được ghi nhận ở Esbjerg, Sonderborg và căn cứ không quân Skrydstrup.

Thủ tướng Mette Frederiksen gọi đây là “các cuộc tấn công hỗn hợp” nhằm gây bất ổn, đồng thời cảnh báo tình huống có thể tái diễn với tần suất cao hơn. Bà cho biết chính phủ sẽ đầu tư thêm năng lực để phát hiện và vô hiệu hóa UAV.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định các vụ xâm nhập khá “chuyên nghiệp” khi xảy ra gần như đồng thời ở nhiều địa điểm, song khẳng định không tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp.

Chính phủ cho biết đang cân nhắc các biện pháp phối hợp an ninh, đồng thời đã trao đổi với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Về phần mình, Pháp tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ không phận của Đan Mạch.

Trước đó, Na Uy thông báo đã thu giữ một UAV điều khiển trái phép tại vùng cấm bay của sân bay Oslo. Một số nước châu Âu khác cũng ghi nhận UAV xâm nhập không phận trong thời gian gần đây, gây thêm lo ngại về an toàn hàng không.

Thiết bị bay không người lái vốn trở nên phổ biến từ thập niên 2010, ban đầu chủ yếu phục vụ mục đích thương mại và giải trí. Tuy nhiên, chúng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Năm 2018, sân bay Gatwick (Anh) buộc phải hủy hơn 1.000 chuyến bay chỉ trong 3 ngày sau khi hàng loạt UAV không rõ nguồn gốc xuất hiện quanh khu vực.

Theo các chuyên gia, sân bay hiện sử dụng nhiều công nghệ để đối phó, chẳng hạn như radar, cảm biến âm thanh, giám sát hình ảnh và thiết bị gây nhiễu.

Ngoài ra còn có giải pháp dùng UAV đánh chặn gắn lưới hoặc tia laser, song hiệu quả chưa tuyệt đối, đặc biệt khi một số thiết bị có thể kháng nhiễu hoặc được lập trình sẵn để hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi mất tín hiệu GPS.

Tại Pháp, Cơ quan Hàng không Dân dụng (DGAC) cho biết họ chịu trách nhiệm phát hiện và xử lý UAV dân dụng, trong khi các mối đe dọa phức tạp hơn thuộc thẩm quyền của quân đội.

Việc sử dụng biện pháp mạnh như tên lửa, trực thăng hoặc tiêm kích để bắn hạ UAV ở gần khu dân cư vẫn bị coi là rủi ro quá lớn nếu chúng không mang chất nổ./.

