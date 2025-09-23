Đan Mạch khẳng định sự cố UAV ở Copenhagen là “tấn công nghiêm trọng nhất”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/9 tuyên bố sự cố thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay Copenhagen là “cuộc tấn công nghiêm trọng nhất” nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch từ trước tới nay.



Trước đó, Flightradar24 cho biết toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay lớn nhất Đan Mạch đã bị đình chỉ từ 20h26 ngày 22/9 do phát hiện UAV. Sân bay nối lại hoạt động sau đó trong ngày.



Cảnh sát Đan Mạch cho hay hiện chưa xác định được thủ phạm của vụ tấn công này. Truyền thông cũng đưa tin về một sự cố tương tự tại sân bay thủ đô Oslo của Na Uy.



Bà Frederiksen nhấn mạnh: “Những gì chúng ta chứng kiến tối qua là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từ trước tới nay vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch”./.

