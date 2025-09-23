Thế giới

Châu Âu

Đan Mạch khẳng định sự cố UAV ở Copenhagen là “tấn công nghiêm trọng nhất”

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/9 tuyên bố sự cố UAV tại sân bay Copenhagen là “cuộc tấn công nghiêm trọng nhất” nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch từ trước tới nay.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 23/9 tuyên bố sự cố thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay Copenhagen là “cuộc tấn công nghiêm trọng nhất” nhằm vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch từ trước tới nay.

Trước đó, Flightradar24 cho biết toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay lớn nhất Đan Mạch đã bị đình chỉ từ 20h26 ngày 22/9 do phát hiện UAV. Sân bay nối lại hoạt động sau đó trong ngày.

Cảnh sát Đan Mạch cho hay hiện chưa xác định được thủ phạm của vụ tấn công này. Truyền thông cũng đưa tin về một sự cố tương tự tại sân bay thủ đô Oslo của Na Uy.

Bà Frederiksen nhấn mạnh: “Những gì chúng ta chứng kiến tối qua là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất từ trước tới nay vào hạ tầng trọng yếu của Đan Mạch”./.

(Vietnam+)
#Đan Mạch #UAV #Sự cố UAV Đan Mạch
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Đức: 215 năm sức hút từ bia và văn hóa Oktoberfest

Trong không khí rộn ràng của mùa Thu nước Đức, Lễ hội Oktoberfest lần thứ 190-sự kiện bia lớn nhất thế giới-đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về.

Tư lệnh quân đội Nga phụ trách quân khu trung tâm Alexander Lapin tham dự cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tư lệnh quân khu tại Moskva, ngày 15/5/2024. (Ảnh: Sputnik)

Nga miễn nhiệm cựu chỉ huy chiến dịch Ukraine

Thượng tướng Alexander Lapin, từng giữ vai trò chỉ huy các mũi tác chiến quan trọng tại Ukraine, vừa bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ và dự kiến đảm nhiệm công tác hỗ trợ cựu chiến binh ở Tatarstan.