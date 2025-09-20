Ukraine trải qua đợt tập kích UAV khốc liệt nhất trong nhiều tuần qua

Rạng sáng 20/9 (theo giờ địa phương), Ukraine trải qua một trong những đợt tập kích khốc liệt nhất trong nhiều tuần qua, khi hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đồng loạt nhắm vào nhiều khu vực, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.



Không quân Ukraine thông báo đã phát hiện tổng cộng 619 phương tiện tấn công, gồm 579 UAV, 8 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình. Lực lượng phòng không bắn hạ 552 UAV, 2 tên lửa đạn đạo và 29 tên lửa hành trình. Các tiêm kích F-16 tham chiến được đánh giá là đã hoạt động hiệu quả, minh chứng cho khả năng tác chiến của khí tài do phương Tây viện trợ.



Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các vụ tập kích được ghi nhận tại 9 khu vực, bao gồm thủ đô Kiev, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Odessa, Sumy và Kharkov, nhắm vào cơ sở hạ tầng, khu dân cư và doanh nghiệp. Giới chức các địa phương cho biết loạt vụ tấn công đã gây hư hại nhiều nhà cửa và phương tiện tại thủ đô Kiev.



Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công “ồ ạt” tại 2 tỉnh Volgograd và Rostov, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không đã “phát hiện và bắn hạ” 149 UAV. Giới chức Nga ghi nhận 1 người bị thương tại tỉnh Saratov.



Trong một diễn biến khác, Estonia cho biết 3 tiêm kích MiG-31 từ bên ngoài bay vào không phận nước này ngày 19/9 và lưu lại tới 12 phút. Tallinn khởi động tham vấn với các đồng minh theo Điều 4 trong Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - các quốc gia thành viên "sẽ cùng nhau tham vấn bất cứ khi nào, theo đề xuất từ bất kỳ ai trong số họ, về sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh" của một thành viên khác khi họ bị đe dọa.



Nga đã phủ nhận liên quan tới hoạt động này và khẳng định không xâm phạm không phận Estonia./.

EU khởi động kế hoạch xây "bức tường" chặn UAV Nga EU đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.