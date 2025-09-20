Nga kỳ vọng Mỹ duy trì thúc đẩy giải pháp cho xung đột Ukraine

Reuters đưa tin Điện Kremlin ngày 19/9 cho biết Nga cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang theo đuổi các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp cho xung đột Ukraine, bất chấp việc ông bày tỏ thất vọng trước hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump nhiều lần tỏ ra thất vọng khi Moskva tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine dù ông đã nỗ lực làm trung gian.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18/9, ông Trump nói rằng ông Putin “đã khiến tôi thất vọng."

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết phản ứng của ông Trump là điều có thể hiểu được: “Chúng tôi cho rằng Mỹ, và cá nhân Tổng thống Trump, vẫn duy trì ý chí chính trị và mong muốn nỗ lực thúc đẩy một giải pháp cho vấn đề Ukraine. Vì vậy, tất nhiên, có thể nói rằng Tổng thống Trump khá cảm xúc về chủ đề này. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu"./.

