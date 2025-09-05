Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ thứ hai có thể diễn ra trong tương lai gần

Ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra trong tương lai gần.

Phát biểu với báo Argumenty i Fakty của Nga, ông Peskov cho biết nếu hai bên thấy cần thiết, cuộc gặp tiếp theo giữa 2 nhà lãnh đạo Nga-Mỹ có thể diễn ra nhanh chóng, giống như cuộc gặp ở Alaska. Hiện các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên giữa hai nước vẫn đang được thực hiện.

Ông Peskov cho rằng ông Trump có cách tiếp cận vấn đề theo góc độ của một nhà kinh doanh, điều này giúp các cuộc đàm phán với ông về Ukraine trở nên dễ dàng hơn.

Theo ông Peskov, lập trường của ông Trump mang tính xây dựng hơn nhiều và làm mọi cách có thể để chấm dứt xung đột, khác với các quốc gia châu Âu hiện nay.

Ông Peskov nhấn mạnh về mặt này, quan điểm của Mỹ tương tự lập trường của Nga và Moskva cũng muốn đạt được mục tiêu của mình, tốt nhất là bằng các biện pháp hòa bình.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định cho đến khi đạt được giải pháp đó, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine dù vẫn ưu tiên các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm Tổng thống Nga Putin rất coi trọng những nỗ lực của Tổng thống Trump khi nhiều lần đánh giá cao các sáng kiến của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc tìm cách giải quyết xung đột.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã gặp nhau tại Alaska ngày 15/8 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận nào đạt được sau cuộc gặp, nhưng cuộc đàm phán được đánh giá tích cực, trong khi Tổng thống Nga cho rằng cuộc gặp diễn ra “kịp thời và rất hữu ích”./.

