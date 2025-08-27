Trung Quốc: Đề xuất đàm phán hạt nhân với Mỹ, Nga “chưa phù hợp thực tế”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã nêu quan điểm của Bắc Kinh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn xúc tiến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, ông Quách Gia Côn nêu rõ Trung Quốc coi lời kêu gọi trên là “chưa phù hợp với thực tế,” bởi những quốc gia đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần phải nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trước tiên, rồi mới tính đến việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn và triệt để.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý tiềm lực hạt nhân của nước này “không thể so sánh với Mỹ” cả về quy mô lẫn môi trường chiến lược, đồng thời khẳng định chính sách hạt nhân của Bắc Kinh chỉ mang tính phòng vệ, góp phần duy trì hòa bình và ổn định quốc tế.

Thông điệp trên được ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/8 cho biết ông muốn xúc tiến các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc, đồng thời tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao đình trệ với Triều Tiên.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump nêu ý định theo đuổi kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc, sau lần đề cập đầu tiên hồi tháng Hai khi ông nói rằng muốn bắt đầu thảo luận với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc áp đặt giới hạn đối với kho vũ khí của hai nước.

Liên quan đến quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, ông Quách Gia Công nói đây là mối quan hệ không nên bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài và hai bên cần cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo ông, việc xây dựng quan hệ Trung-Hàn ổn định và bền vững phù hợp lợi ích căn bản của người dân hai nước, cũng như cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực./.

Nga mong muốn khôi phục toàn diện quan hệ với Mỹ Tổng thống Nga Putin hy vọng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được khôi phục hoàn toàn, đồng thời khẳng định những bước đầu tiên đã được thực hiện chỉ là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện quan hệ song phương.