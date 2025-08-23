Nga mong muốn khôi phục toàn diện quan hệ với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông hy vọng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ được khôi phục hoàn toàn, đồng thời khẳng định những bước đầu tiên đã được thực hiện chỉ là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện mối quan hệ song phương.



Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga lên tiếng về nội dung các cuộc đàm phán giữa Moskva và Washington tại Alaska hôm 15/8 vừa qua.



Phát biểu tại một trung tâm nghiên cứu hạt nhân, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng phẩm chất lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là “sự đảm bảo chắc chắn” giúp hai nước nối lại hợp tác. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, điều này không phụ thuộc vào Nga, mà trước hết phụ thuộc vào các đối tác phương Tây, do Mỹ cũng bị ràng buộc bởi một số nghĩa vụ trong khuôn khổ của nhiều hiệp hội khác nhau, trong đó có Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).



Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho biết Moskva và Washington đã thảo luận khả năng hợp tác ở Bắc Cực và cả Alaska, đồng thời nhấn mạnh Nga sở hữu những công nghệ độc đáo trong khai thác tài nguyên tại khu vực này.



Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong vòng 2 tuần tới ông sẽ quyết định có áp đặt các biện pháp trừng phạt “quy mô lớn” đối với Nga hay không.

Điều này phụ thuộc vào tiến triển của nỗ lực lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Ông thừa nhận đến nay vẫn chưa thể thuyết phục được Tổng thống Putin gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời tỏ ý “không hài lòng” với tình hình hiện nay.



Ông Trump cho biết sẽ tiếp tục theo dõi khả năng hợp tác giữa Nga và Ukraine, song vẫn để ngỏ tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine mà Washington nỗ lực thu xếp./.

