Tổng thống Mỹ không can dự trực tiếp vào hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine

Tổng thống Trump có kế hoạch rút khỏi việc tham gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga  Putin và người đồng cấp Zelensky. Theo đó, Moskva và Kiev sẽ tự tổ chức hội nghị này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tờ The Guardian dẫn nguồn tin giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch rút khỏi việc tham gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo đó, Tổng thống Trump dự định để Moskva và Kiev tự thu xếp cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của mình và sẽ không trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị cho sự kiện này vào thời điểm hiện tại.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 20/8 cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff sẽ phối hợp với Nga và Ukraine để cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky sớm diễn ra./.

