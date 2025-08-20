Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về Ukraine và thượng đỉnh Putin-Trump

Thế giới

Tổng thống Putin đã chia sẻ với ông Erdogan đánh giá về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska; những diễn biến mới nhất liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine và một số vấn đề song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Reuters, AFP và RIA Novosti, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/8 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó khẳng định Ankara ủng hộ nỗ lực thiết lập hòa bình lâu dài tại Ukraine với sự tham gia của tất cả các bên.

Theo thông báo của văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh: “Thổ Nhĩ Kỳ đã chân thành nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến và trong bối cảnh đó, ủng hộ các cách tiếp cận hướng tới việc thiết lập hòa bình lâu dài với sự tham gia của tất cả các bên."

Ông cũng cho biết đang theo sát các diễn biến liên quan đến tiến trình này.

Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã chia sẻ với ông Erdogan đánh giá về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Anchorage, Alaska.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về những diễn biến mới nhất liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine và một số vấn đề song phương, trong đó có hợp tác thương mại, đầu tư. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì các cuộc tiếp xúc cá nhân.

Nga bày tỏ hài lòng trước sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa phái viên Nga và Ukraine tại Istanbul.

Trước đó, ngày 19/8, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt công bố Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được thỏa thuận về việc thúc đẩy tiến trình hòa đàm.

Theo bà Leavitt, sau cuộc điện đàm "đầy khích lệ" giữa hai nhà lãnh đạo, Moskva đã đồng ý tham gia vào giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình.

Kế hoạch bao gồm một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, có thể được tiếp nối bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump.

Để đảm bảo tiến trình này diễn ra thuận lợi, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio và Đặc phái viên Witkoff sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cả Nga và Ukraine.

Bà Leavitt nhấn mạnh rằng đây có thể là "ánh sáng cuối đường hầm" và cơ hội để đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Tuy nhiên, khi phóng viên lưu ý rằng Điện Kremlin dường như cho thấy ông Putin chưa hoàn toàn đồng ý về cuộc gặp song phương với ông Zelensky, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định chính quyền Trump đang nỗ lực làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc gặp song phương sẽ diễn ra như dự kiến./.

