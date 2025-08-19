Tổng thống Mỹ và Ukraine thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiều 18/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng để thảo luận về những vấn đề then chốt liên quan đến việc kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine.

"Tôi nghĩ cả thế giới đã mệt mỏi với điều này, và chúng ta sẽ chấm dứt nó," ông Trump nói khi ngồi cạnh Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Donald Trump một lần nữa nêu khả năng tổ chức một cuộc gặp chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky: "Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp vào hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc họp ba bên." Ông Trump đánh giá "sẽ có cơ hội hợp lý" để chấm dứt xung đột khi làm điều đó.

Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ "tham gia" vào việc gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, mặc dù ông không nói rõ vai trò cụ thể.

Phát biểu với các phóng viên, ông nói: "Chúng tôi sẽ cho các bạn biết điều đó có thể muộn hơn trong ngày hôm nay," đồng thời cho biết thêm rằng sẽ thảo luận về chủ đề này với các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng đến Nhà Trắng cùng ngày trong một cuộc họp khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chân thành khi nói rằng xung đột nên chấm dứt. Ông Trump cho biết sẽ gọi cho Tổng thống Nga Putin ngay sau các cuộc họp trong ngày 18/8 tại Nhà Trắng.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn ông Trump chủ trì cuộc hội đàm, mà sẽ được mở rộng để bao gồm cả các nhà lãnh đạo châu Âu vào cuối ngày.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng tìm kiếm một "giải pháp ngoại giao" để chấm dứt xung đột với Nga, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa rằng Ukraine muốn có một cuộc gặp ba bên với Nga và Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cuộc họp này, diễn ra ngay sau cuộc gặp song phương mà ông Zelensky đánh giá là “rất tốt” giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng, có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc họp bằng việc ca ngợi các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO, nói rằng ông lạc quan về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nêu rõ mục tiêu đàm phán của ông là thảo luận về "ai sẽ làm gì" như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine và "khả năng trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ cố gắng thiết lập một cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sớm nhất, nhưng cũng khẳng định rằng quyết định chỉ có thể do Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine đưa ra và cũng phải có sự đồng thuận của Tổng thống Putin.

Sau đó, Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Ukraine phát biểu. Ông Zelensky đánh giá cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump trước đó là cuộc gặp tốt nhất từ trước đến nay, đồng thời bổ sung rằng “có lẽ cuộc gặp tốt nhất sẽ diễn ra trong tương lai,” ám chỉ khả năng có một cuộc họp ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Tổng thống Zelensky nói rằng “các vấn đề rất nhạy cảm,” bao gồm các đảm bảo an ninh, đã được thảo luận. Tuy nhiên, ông không đề cập đến ý tưởng trao đổi lãnh thổ mà Tổng thống Trump nhắc tới sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington D.C. ngày 18/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO đã tham gia cùng hai tổng thống Trump và Zelensky để thảo luận thêm, một số người cảm ơn Tổng thống Trump về vai trò của ông trong các cuộc đàm phán và nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc các đồng nghiệp Mỹ và châu Âu đồng ý tham gia bảo đảm an ninh "thực sự là một bước đột phá" đối với Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định cuộc gặp ngày 18/8 có thể là một "bước tiến lịch sử" đối với an ninh của Ukraine và châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng "con đường đang rộng mở" cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn về xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo châu Âu rất mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo được tổ chức.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ một cuộc họp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một biện pháp nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, cho rằng “đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.”

Tại cuộc họp, nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Donald Trump cho hay ông dự định mời các nhà lãnh đạo châu Âu quay lại Phòng Bầu dục trước khi họ rời đi trong ngày 18/8, một sự bổ sung vào lịch trình mà một quan chức Nhà Trắng cho biết là do “mọi việc đang diễn ra thuận lợi.”

Trong khi đó, CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại sau khi ông Trump tạm dừng cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 18/8.

Nguồn tin cho biết phía châu Âu không có mặt trong cuộc điện đàm này. Sau đó, Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, Serhiy Nykyforov, xác nhận các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu đã được nối lại tại Phòng Bầu dục theo hình thức "chỉ dành cho các nhà lãnh đạo"./.

CNN: Ukraine và châu Âu có thể trở thành rào cản cho việc giải quyết xung đột Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington có nguy cơ trở thành rào cản cho việc giải quyết xung đột.