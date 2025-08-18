CNN: Ukraine và châu Âu có thể trở thành rào cản cho việc giải quyết xung đột

Ngày 18/8, CNN đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington có nguy cơ trở thành rào cản cho việc giải quyết xung đột.

CNN nêu rõ: “Bằng cách từ chối một thỏa thuận nhanh chóng được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ, Ukraine và châu Âu có thể thách thức Nhà Trắng.”

Theo CNN, ông Zelensky đang chờ đợi một cuộc đàm phán khó khăn với ông Trump.

Đằng sau hậu trường, Kiev đã quyết định sẽ không trả lại Crimea và phần lớn Donbass, và nhà lãnh đạo Ukraine sẽ phải “nuốt viên thuốc đắng này.”

Đồng thời, chính ông Zelensky cũng đã tuyên bố rằng Hiến pháp Ukraine không cho phép việc từ bỏ vùng đất trên.

Theo ông Zelensky, vấn đề này chỉ nên được thảo luận với Moskva hoặc tại một cuộc họp ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Ông Zelensky hiện đã đến Washington và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ vào lúc 20h15 ngày 18/8 theo giờ Moskva (00h15 Việt Nam ngày 19/8). Sau đó, Tổng thống Ukraine và ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Theo tờ Bloomberg, ông Zelensky đã rơi vào thế khó trước cuộc gặp ông Trump. Ông Zelensky có thể hoặc mạo hiểm chọc giận nhà lãnh đạo Mỹ, hoặc đồng ý một thỏa thuận nhanh chóng chấm dứt xung đột với Nga./.

Những vấn đề thảo luận chính trong cuộc gặp về Ukraine tại Mỹ Lệnh ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine là những vấn đề quan trọng nhất sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine cùng các nhà lãnh đạo châu Âu.