Những vấn đề thảo luận chính trong cuộc gặp về Ukraine tại Mỹ

Ngày 18/8, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết lệnh ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine là những vấn đề quan trọng nhất sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo châu Âu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã kêu gọi tăng cường gây áp lực cho Nga, trong đó có cả việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, để thúc đẩy Moskva hướng tới hòa bình lâu dài.

Ông Wadephul cho rằng đảm bảo an ninh bền vững là vấn đề trọng tâm của cuộc gặp tại Mỹ vì Ukraine cần có năng lực phòng vệ hiệu quả ngay cả sau khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, sẽ hội đàm tại thủ đô Washington vào ngày 18/8 để thảo luận về xung đột tại Ukraine.

Cuộc gặp trên diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska ngày 15/8 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận nào đạt được sau cuộc gặp, nhưng cuộc đàm phán được đánh giá tích cực, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc gặp diễn ra “kịp thời và rất hữu ích”./.

