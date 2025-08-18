Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Sapsan và hàng trăm UAV của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng không quân, pháo binh và UAV đã tấn công kho chứa tên lửa Sapsan cùng nhiều mục tiêu quân sự gây thiệt hại lớn cho công nghiệp quốc phòng Kiev.

PV
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Sapsan và hàng trăm UAV của Ukraine.

Quân đội Israel thông báo giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột ở Gaza.

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt tại Hải Nam.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
#Nga tấn công Ukraine #phá hủy kho tên lửa Sapsan #UAV Ukraine bị tiêu diệt #chiến sự Nga Ukraine #quân đội Nga không quân #tấn công mục tiêu quân sự Ukraine #chiến tranh Ukraine 2023 #bất ổn Ukraine #tấn công Ukraine bằng UAV #tin tức quốc tế về xung đột Nga Ukraine

Đối đầu Nga-NATO

Căng thẳng Nga-phương Tây

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Podcast mới nhất

Khu vực bị tàn phá do mưa lớn tại Muzaffarabad thuộc Azad Kashmir do Pakistan quản lý, ngày 15/8/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Bão Erin mạnh lên mức tối đa chỉ trong 24 giờ

Đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương, vốn được dự báo sẽ đặc biệt khắc nghiệt; dự báo Erin sẽ gây mưa to, gió lớn tại nhiều đảo ở Caribe, nhưng sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền.

Nghe