Nhiều quan chức cảnh sát cấp cao Nam Phi đối mặt cáo buộc tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 25/3, người phát ngôn của cảnh sát Nam Phi, Chuẩn tướng Athlenda Mathe cho biết Cảnh sát trưởng quốc gia Nam Phi Fannie Masemola đã nhận lệnh triệu tập ra tòa vào tháng tới, trong bối cảnh một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho lực lượng cảnh sát đang ngày càng lan rộng.

Phát biểu với báo giới, bà Mathe cho biết ông Masemola đã nhận được lệnh triệu tập và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21/4 tới. Ông Mathe cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Cùng ngày, Đơn vị Điều tra chống tham nhũng thuộc Cơ quan Công tố quốc gia Nam Phi (NPA) đã bắt giữ 12 sỹ quan cấp cao khác của lực lượng cảnh sát Nam Phi, bao gồm một thiếu tướng và một số chuẩn tướng.

Các sỹ quan này cùng một giám đốc công ty bị cáo buộc tham nhũng, gian lận và vi phạm các quy định về tài chính công liên quan đến hợp đồng trị giá hàng chục triệu với công ty cung cấp dịch vụ y tế Medicare24.

Bà Mathe từ chối tiết lộ chi tiết các cáo buộc cụ thể đối với ông Masemola, nhưng xác nhận chúng liên quan trực tiếp đến hợp đồng y tế mà 12 sỹ quan trên bị bắt. Trong khi đó, Văn phòng Công tố Nam Phi cũng khẳng định các cáo buộc đều xuất phát từ cùng một vụ việc.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã được thông báo về lệnh triệu tập nói trên và cam kết đảm bảo lực lượng cảnh sát duy trì sự ổn định, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh chính phủ sẽ không dung túng cho bất kỳ hành vi sai phạm nào.

Vụ việc nêu trên nằm trong cuộc điều tra do Tổng thống Ramaphosa chỉ đạo từ năm ngoái, sau hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng về sự thâm nhập của tội phạm có tổ chức vào lực lượng cảnh sát cấp cao. Cuộc điều tra đã dẫn đến nhiều phiên điều trần đặc biệt tại Quốc hội.

Nam Phi vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do nạn tham nhũng trong nhiều năm qua, đặc biệt là tham nhũng liên quan đến các hợp đồng lớn của Nhà nước.

Vụ bê bối hiện tại càng làm gia tăng lo ngại về khả năng kiểm soát tội phạm bạo lực của lực lượng cảnh sát nước này, buộc Tổng thống Ramaphosa phải triển khai quân đội hỗ trợ tuần tra tại một số khu vực hồi đầu tháng này. Đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến lãnh đạo cấp cao của lực lượng cảnh sát kể từ khi cựu cảnh sát trưởng Jackie Selebi bị kết án vì tội tham nhũng vào năm 2010./.

