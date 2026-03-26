“Vang vỉa” lên ngôi: Trải nghiệm mới của giới trẻ Thủ đô Hà Nội

Không cần không gian sang trọng, nhiều bạn trẻ chọn ngồi ở những quán sát vỉa hè, nơi có tầm nhìn mở để nhâm nhi rượu vang, trò chuyện và thư giãn. “Vang vỉa” vì thế nhanh chóng trở thành trào lưu mới, phản ánh cách giới trẻ Thủ đô đang định nghĩa lại trải nghiệm hưởng thụ: Tự do hơn, gần gũi hơn và đậm chất cá nhân.

Khu vực trung tâm Hà Nội sau giờ tan tầm, hình ảnh các bạn trẻ ngồi trên ghế thấp, cầm ly vang và thưởng thức “cold cut” (món ăn gồm các loại thịt nguội thái lát mỏng, phô mai xắt miếng) cạnh hè phố đã dần phổ biến. Khách đến thường đi theo cặp đôi hoặc nhóm ít người, gọi vang đỏ, vang trắng theo ly hoặc chai, kết hợp với một số món ăn nhanh.

Sự đối lập thú vị

“Vang vỉa” không xuất hiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình thay đổi. Suốt thời gian dài, người ta thường quen với hình ảnh rượu vang hiện diện trong không gian của những nhà hàng cao cấp hoặc các bữa tiệc mang tính nghi thức. Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường và tầng lớp trung lưu đô thị đã khiến vang dần trở nên gần gũi trong đời sống hơn.

Các mô hình “wine bar” quy mô nhỏ, bán theo ly, thiết kế mở xuất hiện nhiều giúp rượu vang bước ra khỏi "chiếc hộp fine dining” và gần gũi hơn với số đông. Nhiều chủ quán đã tận dụng không gian trước tiệm để tạo nên mô hình này.

“Vang vỉa” được nhắc đến và lan rộng từ giữa năm 2025, khi một số quán rượu vang bán theo ly có không gian nhỏ xuất hiện tại Hà Nội. Hình ảnh ly vang đặt trên bàn, dùng kèm đĩa cold cut, bên cạnh nhịp sống đô thị nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và được đón nhận tích cực.

Rượu vang kết hợp cùng cold cut, “combo" đặc trưng của “vang vỉa.” (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Một số tuyến phố như Nguyễn Gia Thiều, Phùng Hưng, Trúc Bạch là “địa chỉ đỏ” mà giới trẻ thường xuyên lui tới. Các địa điểm này ban ngày bán càphê, tối đến chuyển sang phục vụ rượu vang, tận dụng "view" vỉa hè hoặc mặt tiền nhỏ.

“Lai” giữa wine bar và văn hóa đường phố, “vang vỉa” mang sự đối lập thú vị: Rượu vang – biểu tượng của sự tinh tế, chỉn chu lại được đặt trong không gian bình dân, gần gũi sát hè phố.

Chính điều này tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Người trẻ không cần tuân theo những quy tắc thưởng thức rượu khắt khe, thay vào đó, họ có thể đơn giản ngồi xuống, rót một ly vang và trò chuyện cạnh phố đông tấp nập người qua lại.

Giản dị nhưng “có gu”

Thùy Anh (24 tuổi, làm nghề Marketing tại Hà Nội) chia sẻ: “Điều đặc biệt ở mô hình "vang vỉa" là sự thoải mái, gần gũi khác với những không gian nhà hàng cao cấp hay quán bar ồn ào. Mình có thể vừa uống rượu vang, nhâm nhi đồ ăn và quan sát phố xá Hà Nội, vô cùng ‘chill’.”

Bên cạnh không gian, giá cả cũng là một yếu tố quan trọng khiến nhiều người ưa chuộng. Từ 160.000-220.000 đồng cho mỗi ly “vang vỉa,” giới trẻ đánh giá phù hợp và dễ tiếp cận hơn so với nhiều địa điểm phục vụ rượu vang truyền thống.

"Vang vỉa" góp phần khẳng định một phong cách sống mới của giới trẻ: giản dị nhưng có gu, bình dân nhưng vẫn tinh tế. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Thay vì dành khoản chi tiêu lớn cho một buổi tối tại nhà hàng, “vang vỉa” là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa có trải nghiệm mới dành cho người trẻ. Minh Dũng (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết đã trải nghiệm "vang vỉa" ở nhiều quán khác nhau cùng đồng nghiệp và bạn bè vào tối cuối tuần.

“Nếu đi nhóm đông, mình sẽ uống vang theo chai và gọi thêm vài món ăn kèm. Mức giá chia mỗi người cũng khá hợp lý so với thu nhập hiện tại. Mình và các bạn đều thích không gian mở, sát đường phố nên sẽ tích cực ủng hộ mô hình này phát triển hơn,” Minh Dũng nói.

Với nhiều bạn trẻ, xu hướng này là cách để họ thể hiện phong cách sống hiện đại, linh hoạt và có gu. Trên mạng xã hội, hình ảnh ly vang đặt trên chiếc bàn gỗ giản dị hay thậm chí chỉ là bàn nhựa, phía sau phố cổ lung linh ánh đèn, nhanh chóng trở thành một “concept” được yêu thích.

Xuân Nhi (22 tuổi, mẫu ảnh tự do sống tại Hà Nội) bày tỏ sự hứng thú với trào lưu "vang vỉa." (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Xuân Nhi (22 tuổi, mẫu ảnh tự do sống tại Hà Nội) bày tỏ sự hứng thú: “Mình biết tới 'vang vỉa' từ những bài đăng trên mạng xã hội. Mình thấy đây là mô hình mới khá hay ho và rất ‘có gu’ với những bạn trẻ như mình. Đây là lần đầu tiên mình thử trải nghiệm và mong muốn có những bức ảnh check-in ấn tượng giống loạt video đã xem trên mạng.”

Có thể thấy, rượu vang đã không còn là biểu tượng của phong cách sống cầu kỳ, tinh tế, mà trở thành lựa chọn linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều không gian và hoàn cảnh khác nhau.

Dẫu đâu đó vẫn còn ý kiến khắt khe về trào lưu mới này, song không thể phủ nhận rằng "vang vỉa" đang trở thành một hiện tượng trong đời sống giới trẻ Hà Nội. Đây không chỉ là một cách uống mới, mà còn cho thấy nhu cầu dịch chuyển khỏi những hình thức giải trí ồn ào như bar, club, sang những không gian “chill” hơn, nơi con người có thể trò chuyện và kết nối sâu hơn.

Giữa những chuyển động không ngừng của phố thị, nơi các giá trị truyền thống và hiện đại tiếp biến đan xen không ngừng, hình ảnh những ly vang cạnh vỉa hè có lẽ đã góp phần khẳng định một phong cách sống mới của giới trẻ: Giản dị nhưng có gu, bình dân nhưng vẫn tinh tế./.

Khám phá ẩm thực Italy với bột mì, rượu vang và văn hóa sẻ chia trong cộng đồng Tuần lễ tôn vinh bột mì/bánh mì, rượu vang và văn hóa thưởng thức "aperitivo." Đây là những biểu trưng của một nền văn hóa kết hợp hài hòa giữa truyền thống, lợi ích sức khỏe và tinh thần cộng đồng.