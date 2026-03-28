Kỹ sư điện tử và những kiệt tác tre độc bản "hút hồn” du khách ở Hội An

Từ những gốc tre xù xì tưởng chừng bỏ đi, anh Võ Tấn Tân tại phường Hội An Đông (Đà Nẵng) đã "phù phép" chúng thành những kiệt tác độc bản trị giá hàng nghìn USD, khiến du khách quốc tế phải trầm trồ.

Xuất thân là một kỹ sư điện tử, anh Võ Tấn Tân tại phường Hội An Đông (Đà Nẵng) đã quyết định rẽ hướng để tìm lại sức sống cho những bụi tre làng đang dần mai một. Bằng kỹ thuật chế tác thủ công điêu luyện, anh đã biến vật liệu tre thô mộc thành những dòng sản phẩm độc đáo, từ đồ gia dụng thông minh đến các mô hình nghệ thuật khổng lồ đầy tinh xảo.

Mỗi tác phẩm ra đời từ xưởng Taboo Bamboo không chỉ là sự kết tinh của bí quyết truyền thống mà còn mang đậm hơi thở thẩm mỹ hiện đại với độ bền vĩnh cửu. Những "kiệt tác" này đã trở thành sứ giả văn hóa theo chân du khách đi khắp thế giới, khẳng định sức sáng tạo vô hạn và niềm tự hào của thủ công mỹ nghệ Việt Nam trên trường quốc tế.

Vượt xa ý nghĩa của một cơ sở sản xuất, xưởng tre của anh Tân còn là nơi tạo sinh kế bền vững cho lao động địa phương và lan tỏa lối sống xanh đến thế hệ trẻ. Đây chính là nỗ lực bền bỉ nhằm giữ gìn cội nguồn di sản, giúp nghề tre truyền thống không chỉ tồn tại mà còn tỏa sáng rực rỡ trong bối cảnh xã hội hiện đại./.