Xe máy điện "cháy hàng", khách xếp hàng đặt cọc chờ xuyên tháng

Không còn là mùa thấp điểm, thị trường xe máy điện Hà Nội đang "nóng" hơn bao giờ hết. Khách hàng chấp nhận đặt cọc, chờ đợi cả tháng để sở hữu phương tiện xanh trước giờ G hạn chế xe xăng.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng và thông tin về lộ trình hạn chế xe xăng trong khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026, nhiều người dân tại Hà Nội đang chuyển hướng sang lựa chọn xe điện làm phương tiện chính đi lại hằng ngày thay thế xe xăng.

Theo ghi nhận của phóng viên hiện tại các tuyến phố kinh doanh xe điện ở Hà Nội, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe tăng rõ rệt so với trước. Không khí mua bán nhộn nhịp hơn, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Đáng chú ý, nhiều cửa hàng cho biết doanh số bán ra trong những tháng gần đây tăng vọt. Cá biệt, một số mẫu xe hiện đã "cháy hàng", khách hàng buộc phải đặt cọc và chờ sang tháng sau mới được nhận xe./.