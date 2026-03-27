Đồng USD đang trên đà tăng mạnh nhất kể từ tháng Bảy năm 2025

Đồng USD đang trên đà tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7/2025 khi xung đột tại Trung Đông làm đảo lộn chiến lược của các nhà đầu tư đối với đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới.

Chỉ số USD của Bloomberg tăng hơn 2% kể từ đầu tháng 3/2026, do dòng vốn trú ẩn an toàn và giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất giảm, khi chiến sự khiến giá năng lượng tăng vọt.

Điều này đánh dấu một sự đảo chiều mạnh mẽ đối với đồng bạc xanh vốn vừa trải qua tháng giảm thứ tư liên tiếp trước khi xung đột nổ ra.

Các nhà chiến lược của ngân hàng JPMorgan Chase & Co. đã lần đầu tiên có tâm lý lạc quan trong một năm qua.

Trên thị trường kỳ hạn, các nhà đầu cơ đã chuyển sang mua vào đồng USD, trong khi vào giữa tháng 2/2026, họ bi quan nhất trong khoảng 5 năm.

Ông Steven Englander, trưởng bộ phận nghiên cứu G-10 (10 loại tiền tệ được giao dịch nhiều và thanh khoản cao nhất thế giới) tại ngân hàng Standard Chartered, vẫn giữ nguyên dự báo đồng USD sẽ tiếp tục tăng giá, với tỷ giá sẽ đạt khoảng 1,12 USD/euro vào cuối năm nay, cao nhất kể từ tháng 5/2025, so với mức khoảng 1,15 USD/euro hiện tại.

Các ngân hàng như Goldman Sachs Group Inc. và Deutsche Bank AG đã bước vào năm nay với dự báo đồng USD sẽ giảm giá, một phần dựa trên dự đoán rằng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026. Chỉ số USD của Bloomberg đã giảm khoảng 8% trong năm 2025, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Vị thế của đồng USD ở trung tâm hệ thống tài chính toàn cầu đã không có đối thủ trong nhiều thập kỷ, nhưng xung đột đang diễn ra thử thách vai trò là đồng tiền cho hoạt động thương mại dầu mỏ của thế giới, với khả năng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được sử dụng nhiều hơn./.

