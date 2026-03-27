Giảm thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng các mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Quyết định có hiệu lực thi hành ngay từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026.

Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm ổn định thị trường xăng dầu và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh xung đột tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, tạo ra nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay trên toàn cầu.

Theo Quyết định số 482/QĐ-TTg, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay được điều chỉnh về mức 0 đồng/lít. Đối với thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng này thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng được áp dụng ở mức 0%.

Bộ Tài chính dự kiến với các chính sách ưu đãi này, ngân sách Nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân giảm bớt khó khăn đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn giá năng lượng thế giới tăng cao.

Trước những biến động nhanh chóng của thị trường toàn cầu, Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu trong nước chịu tác động trực tiếp từ sự gián đoạn nguồn cung và đà tăng mạnh của giá dầu thô quốc tế. Với tình hình đó, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng triển khai ngay các giải pháp ổn định thị trường. Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để đề xuất các mức giảm thuế nêu trên đồng thời trình cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cấp bách dựa trên quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 nhằm đảm bảo tính kịp thời vì lợi ích quốc gia.

Cùng với những chính sách điều hành linh hoạt khác, việc sử dụng công cụ thuế lần này là biện pháp hữu hiệu để bình ổn giá xăng dầu nội địa, thể hiện sự đồng hành sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính với cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Trước đó, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường an ninh năng lượng, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu. Việc kết hợp đồng bộ các chính sách thuế từ thuế nhập khẩu đến các loại thuế nội địa cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo đảm nguồn cung, hạn chế tác động tiêu cực của thị trường thế giới đến kinh tế trong nước./.

Giảm lần thứ 2 liên tiếp, giá xăng RON95-III về ngưỡng 24.332 đồng mỗi lít Kể từ 24 giờ ngày 26/3, giá xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít và dầu hỏa giảm 971 đồng/lít.