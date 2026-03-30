Loạt ngân hàng lên kế hoạch lập ngân hàng con 100% vốn trong nước, tạo dư địa tăng trưởng mới

Sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chính thức ra mắt, nhiều ngân hàng thương mại lớn đã lên phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân chuyên biệt để tham gia VIFC nhằm mục đích mở rộng hệ sinh thái, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đơn cử, Ngân hàng Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước (ngân hàng thành viên) hoạt động tại VIFC. Vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng con bằng mức vốn pháp định của pháp luật.

Nếu kế hoạch được triển khai, HDBank sẽ có tổng cộng 3 ngân hàng, trong đó có 2 ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước.

Theo HDBank, lý do thành lập ngân hàng này nhằm phục vụ chiến lược mở rộng mạng lưới và nâng cao nhận diện thương hiệu trong nước, khu vực và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để phát triển hệ sinh thái tài chính – công nghệ, đóng vai trò cầu nối với các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế, phù hợp định hướng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

HDBank vừa công bố chủ trương thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước (ngân hàng thành viên) hoạt động tại VIFC.

Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung quan trọng như tên gọi, vốn điều lệ, địa điểm đặt trụ sở chính và các vấn đề liên quan. HDBank hiện đang có 2 ngân hàng gồm HDBank và Viki Bank (ngân hàng chuyển giao bắt buộc).

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) cũng đã trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn trong nước (ngân hàng thành viên) hoạt động tại VIFC trong cuộc họp Đại hội đại cổ đông thường niên diễn ra ngày 20/3 tại Đà Lạt.

Nam A Bank cho biết việc tham gia vào trung tâm tài chính sẽ tăng cường khả năng tiếp cận và huy động vốn quốc tế, góp phần triển khai chiến lược hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ có thể đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính và hệ sinh thái để cung cấp cho khách hàng có nhu cầu giao dịch xuyên biên giới. Từ đó, tăng năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trên thị trường trong nước và ngoài nước.

Với chủ trương này, Hội đồng quản trị Nam A Bank trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị các hoạt động có liên quan. Cụ thể như quyết định tên, mức vốn, nhân sự (bao gồm cả người đại diện theo pháp luật), cơ cấu tổ chức của ngân hàng thành viên; nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện phương án vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và VIFC; hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Ở khối ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp để triển khai hoạt động tại VIFC.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến hợp tác với các startup trong hệ sinh thái của cổ đông chiến lược - Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản) -nhằm phát triển các dịch vụ thanh toán, cho vay và bảo hiểm trong giai đoạn 2026-2027, đồng thời VietinBank định vị vai trò trung gian thanh toán trong lĩnh vực tài sản số, sẵn sàng triển khai khi được cấp phép.

Vietcombank sẽ trình tờ trình về chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại VIFC.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dự kiến trình cổ đông phương án thành lập ngân hàng con hoạt động tại VIFC. Theo định hướng, pháp nhân này sẽ giúp ngân hàng mở rộng quy mô, đồng thời tiếp cận các chuẩn mực quốc tế cao hơn về quản trị, sản phẩm và quản lý rủi ro.

Ngân hàng này cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ để củng cố năng lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh tham gia các lĩnh vực có độ phức tạp cao như tài chính xuyên biên giới, ngân hàng đầu tư hay dịch vụ tài sản số.

Theo quy định hiện hành, các ngân hàng thương mại trong nước đáp ứng điều kiện sẽ tham gia VIFC với tư cách thành viên, dưới mô hình ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn trong nước.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cho rằng, việc gia nhập VIFC không chỉ giúp các ngân hàng mở rộng hoạt động dịch vụ, nâng cao uy tín và thương hiệu, mà còn góp phần thúc đẩy cạnh tranh và sự phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông Lệnh, VIFC được định hướng phát triển theo các xu hướng tài chính bền vững và các lĩnh vực chuyên sâu, tạo dư địa tăng trưởng mới cho hệ thống ngân hàng. Các hoạt động trọng tâm bao gồm tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon, phát hành và kinh doanh công cụ nợ và vốn xanh, cũng như các dịch vụ tài chính hỗ trợ du lịch và hạ tầng bền vững./.

