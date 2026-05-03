Thu ngân sách Nhà nước trong bốn tháng ghi nhận tăng 15,2% so với cùng kỳ

Thông tin từ Cục Thống kê công bố ngày 3/5 dựa trên số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính, cho thấy tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trong tháng Tư và bốn tháng đầu năm diễn biến khả quan, phản ánh sự ổn định và đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế bốn tháng ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm. Riêng trong tháng Tư, số thu ngân sách ước đạt 257,2 nghìn tỷ đồng. Kết quả này có được chủ yếu nhờ sự đóng góp quan trọng từ các khoản thu nội địa. Theo đó, lũy kế thu nội địa bốn tháng ước đạt 991 nghìn tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng thu và bằng 45% dự toán năm, ghi nhận mức tăng trưởng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô trong bốn tháng lên gần 17 nghìn tỷ đồng, đạt 39,5% dự toán năm. Mặc dù con số này giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước do mức nền so sánh của năm 2025 rất cao, nhưng thực tế giá dầu thô thanh toán bình quân trong tháng Tư đã có sự bứt phá mạnh. Do ảnh hưởng của tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới tăng cao khiến giá dầu thô thanh toán bình quân của Việt Nam trong tháng Tư đạt mức 105 USD/thùng, cao hơn tới 35 USD/thùng so với giá dự toán.

Cùng với đó, công tác chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán và kịp thời đáp ứng các nhu cầu cấp bách. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng Tư ước đạt 143,9 nghìn tỷ đồng.

Tính chung bốn tháng, tổng chi ngân sách ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu chi ngân sách tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn và các khoản chi an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành.

Trong các thành phần chi, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với ước đạt 471 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng, bằng 26% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chi đầu tư phát triển ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 153,2 nghìn tỷ đồng và bằng 13,7% dự toán năm. Điều này cho thấy nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm nhằm tạo động lực lan tỏa cho nền kinh tế. Ngoài ra, chi trả nợ lãi trong bốn tháng ước đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước./.

