ABBank dự kiến nâng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng, niêm yết HOSE quý 4

Ngày 28/4 tại Hà Nội, các cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank, mã ABB) đã thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỷ đồng, kế hoạch tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE gồm 3 giai đoạn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tương đương 128% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 291.000 tỷ đồng, tương đương 132%; huy động khách hàng đạt 247.417 tỷ đồng, tương đương 153%; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng, tương đương 109%.

Một trong những điểm đáng chú ý là ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, cho thấy định hướng tăng trưởng đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Với việc thiết lập kế hoạch sớm và thực thi quyết liệt, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của ABBank đã đạt 1.500 tỷ đồng.

Một nội dung chiến lược khác được Đại hội thông qua là kế hoạch tăng vốn điều lệ, tạo trụ cột tài chính vững chắc cho giai đoạn bứt tốc. Hiện tại, vốn điều lệ ABBank sau đợt tăng vốn cuối 2025 và đầu 2026 vừa qua ở mức 13.972 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt: Đợt 1, phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% (dự kiến quý 2/2026), tương đương hơn 209,5 triệu cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; đợt 2, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (dự kiến quý 4/2026), tương đương hơn 321,3 triệu cổ phiếu; phát hành ESOP 5% cho cán bộ nhân viên (dự kiến quý 1/2027), tương đương hơn 80,3 triệu cổ phiếu.

Phương án tăng vốn thiết kế ưu tiên quyền lợi của cổ đông hiện hữu thông qua cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua ở mức giá tốt 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank cho biết, việc chia nhỏ lộ trình tăng vốn nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) không bị kéo căng giữa các đợt tăng trưởng tín dụng và duy trì EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) không bị pha loãng quá mức trong ngắn hạn, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Vietnam+)

Số tiền thu được từ chào bán thêm cổ phiếu dự kiến được giải ngân sử dụng vốn trong năm 2027, bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được chỉ định làm tổ chức tư vấn hồ sơ niêm yết.

Theo công bố tại Đại hội, lộ trình niêm yết HOSE gồm 3 giai đoan: Tháng 5-8/2026 là giai đoạn chuẩn bị hồ sơ; Ttháng 9/2026 nộp hồ sơ niêm yết; phiên giao dịch đầu tiên dự kiến thực hiện vào quý 4/2026.

Chủ tịch ABBank khẳng định, việc chuyển sàn HOSE không chỉ nâng cao uy tín khi nâng tầm minh bạch mà còn giúp ABBank tiếp cận dòng vốn trung - dài hạn. Niêm yết HOSE giúp vượt ngưỡng rào cản đầu tư, đưa cổ phiếu ABB vào "tầm ngắm" của các tổ chức, định chế tài chính nước ngoài./.