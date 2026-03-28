ABBank lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng Thương mại cố phần An Bình (ABBank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Theo đó, ABBank dự kiến chào bán 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và bảo lãnh, không phải nợ thứ cấp của ngân hàng.

Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 25 đợt, mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng, đảm bảo tổng giá trị chào bán tối đa 20.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, được phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ, có ghi tên Người sở hữu trái phiếu.

Thời điểm chào bán dự kiến từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2026, bảo đảm thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin của đợt chào bán đó. Tổng thời gian các đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Mục đích ABBank huy động trái phiếu theo phương án nêu trên nằm bổ sung vốn để phát triển hoạt động cấp tín dụng (cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp) theo quy định của Luật Các tổ chức Tín dụng.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây ABBank đã công bố kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã ABB12503 với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá 400 tỷ đồng, dự kiến thực hiện vào ngày 25/4/2026.

Phương thức tổ chức mua lại theo đề nghị của tổ chức phát hành, phù hợp với các điều khoản đã nêu trong Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ ban hành ngày 22/4/2025.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ các nguồn thu của ABBank hoặc nguồn thu cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức, dân cư và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác./.

