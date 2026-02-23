Nhiều ngân hàng công bố lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Chuẩn bị bước vào mùa đại hội cổ đông, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt công bố kế hoạch chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo đó, chiều ngày 23/2, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) cho biết ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 là ngày thứ Hai 16/03/2026. Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2026 (Thứ Tư) tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đại hội lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi SACOMBANK đang ở giai đoạn “nước rút” thực hiện Đề án tái cơ cấu. Đồng thời, đánh dấu giai đoạn chuyển mình khi ngân hàng vừa có sự xuất hiện các lãnh đạo mới cùng hàng loạt thay đổi về nhận diện thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Địa điểm tỉnh Phú Thọ còn mang ý nghĩa văn hóa khi cận kề Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần tạo nên chiều sâu ý nghĩa cho sự kiện, thể hiện sự trân trọng các giá trị truyền thống và tinh thần hướng về cội nguồn.

Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng công bố ngày 2/3/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 9/4/2026 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, ACB sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025. Ngoài ra, các tờ trình liên quan đến phân phối lợi nhuận, kế hoạch lợi nhuận năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phiếu, thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng nằm trong chương trình đại hội.

Ngân hàng An Bình (ABBank, mã ABB) cũng thông báo ngày 27/2/2026 là thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội dự kiến tổ chức lúc 8h30 ngày 31/3/2026 tại tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Tại đại hội, ABBank dự kiến trình cổ đông thông qua hàng loạt nội dung quan trọng như kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cùng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ. Đáng chú ý, ngân hàng cũng dự kiến xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu ABB trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Một số ngân hàng khác như Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2026 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội dự kiến là 24/3/2026; Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank, mã NAB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/3/2026; Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2026./.

