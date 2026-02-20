Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố án phạt kỷ lục đối với JPMorgan

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 19/2 đã công bố mức phạt 12,2 triệu euro (tương đương 14,4 triệu USD) đối với ngân hàng đầu tư JPMorgan do báo cáo sai lệch về rủi ro. Đây là mức phạt lớn nhất mà định chế tài chính này từng đưa ra tính đến thời điểm hiện tại.

Sau quá trình điều tra, ECB xác định rằng trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, JPMorgan đã phân loại sai một số giao dịch và loại bỏ những giao dịch khác khỏi quy trình tính toán, dẫn đến việc báo cáo các lớp đệm vốn lớn hơn so với thực tế.

Trong thông báo chính thức, ECB khẳng định JPMorgan đã mắc cả hai lỗi vi phạm với sự sơ suất nghiêm trọng, xuất phát từ những thiếu sót rõ rệt trong các quy trình nội bộ.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đã không phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm nói trên.

Theo quy định tài chính, các ngân hàng bắt buộc phải duy trì một lượng tiền mặt hoặc tài sản có tính thanh khoản cao nhất định tương ứng với tỷ lệ nắm giữ những tài sản rủi ro.

Việc hạ thấp tỷ lệ tài sản rủi ro trên sổ sách một cách thiếu trung thực sẽ giúp giải phóng tiền mặt để ngân hàng có thể đầu tư vào các lĩnh vực khác.

Động thái xử phạt cứng rắn trên diễn ra ngay sau khi tuần trước ECB cũng đã phạt ngân hàng Credit Agricole của Pháp 7,55 triệu euro (tương đương 9 triệu USD), do quá chậm trễ trong việc đánh giá các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu theo yêu cầu từ phía ngân hàng trung ương.

Những quyết định liên tiếp này cho thấy nỗ lực của ECB trong việc thắt chặt các tiêu chuẩn báo cáo và quản trị rủi ro trong hệ thống tài chính khu vực.

Phản hồi về quyết định xử phạt, người phát ngôn của JPMorgan khẳng định các sai sót hiện đã được khắc phục hoàn toàn. Ngân hàng này cũng cho biết luôn duy trì những lớp đệm vốn mạnh mẽ và giữ nguyên phương pháp tiếp cận thận trọng trong việc vốn hóa doanh nghiệp./.

