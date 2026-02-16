Trong bối cảnh châu Âu thúc đẩy tự chủ quốc phòng và tài chính, hệ sinh thái quân sự–tài chính của Mỹ cùng vị thế đồng USD đang đối mặt những thách thức dài hạn chưa từng có.

Theo bài viết của Tiến sĩ Jack Jarmon, thành viên ban biên tập và cộng tác viên tại PostPravda.info (tổ chức tin tức của Ukraine và Ba Lan), trên trang mạng “internationalaffairs.org.au” ngày 5/2, trong bối cảnh niềm tin chiến lược vào vai trò của Mỹ có dấu hiệu lung lay, châu Âu đang có một bước chuyển mình tất yếu hướng tới sự tự lực về phòng thủ - một lộ trình không chỉ định hình lại cục diện an ninh lục địa mà còn đặt ra những thách thức chưa từng có đối với vị thế của đồng USD và hệ sinh thái quân sự - tài chính của Mỹ./.