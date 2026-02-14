Hội chợ Mùa Xuân 2026: Thúc đẩy thương mại hài hòa Việt Nam-Canada

Nhân dịp Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vừa kết thúc, phóng viên TTXVN tại Canada đã có cuộc phỏng vấn với Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa Trần Thu Quỳnh về kinh nghiệm xúc tiến thương mại cũng như định hướng hợp tác thúc đẩy thương mại song phương thời gian tới.

Theo bà Trần Thu Quỳnh, trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, mục tiêu xuyên suốt là phát triển thương mại theo hướng hài hòa và bền vững. Do vậy, nhiệm vụ của Thương vụ tại địa bàn không chỉ là thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam, mà còn đóng vai trò là “tai mắt” để tìm kiếm các nguồn cung ổn định, chất lượng cao và giá cạnh tranh từ Canada, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, máy móc và vật liệu phục vụ phát triển công nghiệp trong nước.

Bà Thu Quỳnh cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để tăng cường kết nối là quảng bá mạnh mẽ các hội chợ, triển lãm quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Thời gian qua, Thương vụ đã tích cực giới thiệu tới doanh nghiệp Canada các hội chợ uy tín như International Sourcing, Food Expo, Vietnam Expo và đặc biệt là chuỗi Hội chợ theo mùa tại Trung tâm Triển lãm Đông Anh - một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất trong khu vực ASEAN.

Thương vụ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để thông tin về cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Canada tham gia trưng bày, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thiết bị, công nghệ và giải pháp mới của Canada. Đây cũng là kênh hiệu quả để quảng bá Việt Nam như một điểm đến của các hội chợ triển lãm khu vực.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đại diện của Thương vụ cho rằng việc đưa doanh nghiệp Canada vào các hội chợ tại Việt Nam không chỉ góp phần mở rộng xuất khẩu của Việt Nam, mà còn thúc đẩy nhập khẩu công nghệ, nguyên liệu và vật tư chiến lược phục vụ sản xuất, bảo đảm sự kết nối bền vững giữa hai nền kinh tế.

Trong bối cảnh năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Canada lần 3 và Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Thương vụ sẽ đẩy mạnh việc phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp hai nước tận dụng hiệu quả hiệp định này.

Theo bà Trần Thu Quỳnh, song song với việc thúc đẩy doanh nghiệp Canada tham gia các hội chợ tại Việt Nam, Thương vụ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá hàng Việt tại địa bàn. Việc ra mắt chuyên mục “Hàng Việt Nam tại Canada” dịp Tết Bính Ngọ là một trong những hoạt động nhằm tăng cường xuất khẩu và kết nối chuỗi sản xuất giữa hai nền kinh tế.

Do đặc thù địa lý rộng lớn của Canada, Thương vụ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên đề theo từng tỉnh bang, mở rộng sang những địa bàn mà quan hệ thương mại với Việt Nam còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Những mô hình đã triển khai thành công như Ngày cà phê Việt Nam tại Toronto và Ottawa, khu gian hàng Việt Nam tại các hội chợ thực phẩm, dệt may hay các sự kiện giới thiệu hàng Việt Nam nhân dịp Lễ Quốc khánh sẽ được tiếp nối và nâng tầm trong năm 2026.

Bà Trần Thu Quỳnh khẳng định trong bối cảnh hai chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2030, các hoạt động đưa doanh nghiệp Canada tham gia các hội chợ tại Việt Nam, kết nối chuỗi cung ứng và khai thác hiệu quả CPTPP sẽ là trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2026.

Mục tiêu không chỉ là gia tăng kim ngạch, mà còn xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài, cân bằng và bền vững giữa hai nền kinh tế./.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.