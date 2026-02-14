Nỗ lực quảng bá hàng Việt Nam tại Canada

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hiệp hội Canada-Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp tổ chức chương trình mừng Xuân trực tuyến và ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada để quảng bá các sản phẩm trong nước đến với cộng đồng người Việt ở sở tại và bạn bè Canada.

Chương trình có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cùng đại diện các hội đoàn người Việt trên khắp Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney đã gửi thông điệp chúc mừng Tết cổ truyền, ghi nhận sự đóng góp chung của cộng đồng người Việt.

Sự kiện là một hoạt động quan trọng để duy trì truyền thống văn hóa nhằm kết nối kiều bào và cũng là để giới thiệu với bạn bè Canada các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh cho biết việc ra mắt chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada nhân dịp Tết cổ truyền Bình Ngọ là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang địa bàn, cũng như nhằm mục tiêu thúc đẩy chuỗi sản xuất kết nối giữa hai nền kinh tế.

Việc ra mắt chuyên mục này sẽ góp phần giới thiệu về sự đa dạng của các sản phẩm Việt Nam, đặc biệt thực phẩm chế biến và nông sản hiện mới chiếm 4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada, nhưng là lĩnh vực được ưu tiên vì gắn bó trực tiếp với người nông dân ở trong nước. Đây cũng là lĩnh vực hàng hoá gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu vào Canada do chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.

Theo bà Trần Thu Quỳnh, Thương vụ vẫn có sự cập nhật thường xuyên liên quan đến thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là các trường hợp bị thu hồi và cảnh báo hoặc tiêu hủy để khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình sản xuất.

Đặc biệt, Thương vụ cũng phối hợp với các bộ ngành sở tại để mời các chuyên gia Canada hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm chế biến để hiểu rõ hơn việc làm thế nào đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng khi đưa hàng vào thị trường này.

Trong 5 năm qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 13 tỷ USD, cho thấy dư địa hợp tác lớn giữa hai bên, đặc biệt là khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Sự kiện Tết Bính Ngọ 2026 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khuyến khích cộng đồng người Việt tại Canada ưu tiên sử dụng và quảng bá hàng Việt.

Bà Trần Thu Quỳnh bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới nông nghiệp và thực phẩm chế biến cũng sẽ có những đột phá mới tại địa bàn bởi Thương vụ đã xác định rất là rõ đây là một lĩnh vực ưu tiên do nó có gắn bó trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như là người nông dân Việt Nam.

Chương trình mừng Xuân trực tuyến và ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada diễn ra đúng dịp diễn ra Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Thông qua hoạt động quảng bá lồng ghép với chương trình đón Xuân lần này, Thương vụ Việt Nam tại Canada và Hiệp hội Canada-Việt Nam hy vọng chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam, hệ thống phân phối Canada và cộng đồng kiều bào, đồng thời góp phần đưa sản phẩm Việt tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng Bắc Mỹ./.

