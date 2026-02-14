Ngỡ ngàng “đàn ngựa cỏ bạc” chào Tết Bính Ngọ 2026 tại Hàn Quốc

Những bức tượng ngựa khổng lồ làm từ cỏ bạc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo đón Tết Bính Ngọ 2026, lan tỏa thông điệp về sức mạnh, khát vọng và may mắn đầu xuân.

Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, không khí chào xuân Bính Ngọ 2026 được thắp sáng bằng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo – những chú ngựa được tạo nên hoàn toàn từ cỏ bạc bản địa, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Tại công viên World Cup Park, hàng loạt bức tượng ngựa khổng lồ đang dần hoàn thiện, tạo nên một không gian nghệ thuật mở, hòa quyện giữa thiên nhiên và sáng tạo. Không phải bằng đồng lạnh lẽo hay đá tĩnh lặng, những “sứ giả mùa xuân” nơi đây được đan kết từ hàng nghìn thân cỏ bạc, vươn mình mạnh mẽ giữa không gian rộng lớn của công viên.

Mỗi tác phẩm đều có kích thước lớn, đường nét sống động, tái hiện hình ảnh những chú ngựa tung vó, phi nước đại trong gió. Đây không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, khát vọng vươn lên, mà còn mang ý nghĩa về sự may mắn, thịnh vượng trong năm mới – đặc biệt trong năm Bính Ngọ./.