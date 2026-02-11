Xuân Bính Ngọ 2026: Người Việt tại Đức rộn ràng đón Tết Cộng đồng

Tối 10/2, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức long trọng tổ chức Tết cộng đồng, chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm của những người Việt xa quê hương cùng nhau đón chào mùa Xuân mới với niềm tin, kỳ vọng vào một năm thành công, hạnh phúc và nhiều thắng lợi.

Tham dự chương trình Chào mừng Xuân Bính Ngọ có Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, và Phu nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thính, Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Đức; Ông Martin Schaefer, Quận trưởng quận Lichtenberg, là nơi có Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và đông đảo người Việt sinh sống; cùng đại diện Bộ Ngoại giao Đức, các Đại sứ và Phu nhân, Đại biện các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Berlin, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con cộng đồng người Việt.

Ngay sau màn pháo hoa rực rỡ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu khai mạc chương trình, chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng Năm mới của Chủ tịch nước Lương Cường tới các vị khách quý và kiều bào Việt tại Đức. Đại sứ nhấn mạnh năm 2025 là năm ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng của đất nước, đặc biệt là những quyết sách lớn về tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo động lực bứt phá chiến lược.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định quan hệ Việt Nam-Đức năm 2025 phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) với kim ngạch lần đầu vượt 13 tỷ USD.

Hai bên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới dấu mốc mới, kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ đối tác Chiến lược (2011-2026). Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt tại Đức là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Vũ Hiệp/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow, khẳng định hơn 200.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức là những “sứ giả hòa bình” góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Ông đánh giá cao việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề. Chia sẻ kế hoạch của mình trong năm 2026, ông dự kiến thăm Việt Nam vào tháng 6 tới nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện, trao đổi nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm.

Nhân dịp Năm mới 2026, Chủ tịch Quốc hội Đức gửi lời chúc Năm mới sức khỏe, hạnh phúc, mong năm Bính Ngọ mang theo những mầm xanh của hòa bình và phát triển bền vững.

Quận trưởng quận Lichtenberg, Martin Schaefer, cũng đánh giá cao tình cảm gắn bó từ lâu giữa quận Lichtenberg và cộng đồng người Việt Nam ở đây. Suốt hơn một thập niên năm qua, hai bên luôn duy trì tình hữu nghị và quan hệ đối tác chặt chẽ. Hiện quận Lichtenberg đã thiết lập quan hệ hợp tác với hai phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm của thành phố Hà Nội và Quận trưởng Schaeger mong muốn mối quan hệ này sẽ gắn bó lâu dài, bền vững.

Tại chương trình, khách mời và bà con cộng đồng hân hoan giao lưu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian đậm truyền thống Tết Việt, với sắc đào, mai rực rỡ, góc ông đồ, khu vực gói bánh chưng…, và thưởng thức ẩm thực Việt Nam qua những món ăn đặc sắc của các nhà Việt Nam nổi tiếng ở Berlin như Nhà hàng Việt Phố, Thành Koch, Hương Anjoy...

Trả lời phóng viên TTXVN, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Xuân Thính tại Đại học TU Dortmund, Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Đức, bày tỏ vinh dự khi tham dự Tết cộng đồng do Đại sứ quán phối hợp tổ chức.

Ông nhấn mạnh sự kiện góp phần quảng bá văn hóa, bản sắc Việt, tăng cường gắn kết và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với chính quyền Đức, thành phố Berlin và hai quận Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, nơi có đông bà con người Việt sinh sống, học tập và làm việc.

Cùng chung cảm xúc khi tham dự Tết Cộng đồng 2026, ông Nguyễn Đắc Nghiệp, Phó Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) thành phố Thale, chia sẻ dù hiện là một chính trị gia Đức, ông sinh ra và trưởng thành tại Việt Nam, nên đánh giá cao việc Đại sứ quán Việt Nam hàng năm đều tổ chức Tết cộng đồng, tạo điều kiện để bà con kiều bào được quây quần, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống của Việt Nam, từ đó thêm yêu quý và gắn bó, chung tay ủng hộ, đóng góp cho đất nước.

Bà Tạ Kim Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đức Việt, cho biết không khí Tết tại Nhà văn hóa Đồng Xuân năm nay ấm cúng với đào, mai, khiến bà như trở về quê hương. Bà gửi lời cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã quan tâm tới hơn 6 triệu kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới.

Sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào xa quê như bà luôn gửi gắm niềm tin, tình yêu và sự gắn bó với đất nước, hy vọng các lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ mang luồng gió mới giúp Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Trong tà áo dài truyền thống, bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Magdeburg bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự Tết cộng đồng. Bà nhấn mạnh dù xa quê, kiều bào tại Đức vẫn luôn yêu quý và gìn giữ văn hóa Việt.

Tiết mục biểu diễn của ca sỹ Đoan Trang cùng Đoàn Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Khách mời và bà con cộng đồng còn được gắn kết bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc, từ những ca khúc mùa Xuân tươi vui, rộn rã đến các màn trình diễn tuồng, ảo thuật và xiếc công phu do các nghệ sỹ Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sang biểu diễn./.

Cộng đồng người Việt tại Đức tổ chức Đêm hội bánh chưng mừng Xuân Không chỉ là một sinh hoạt văn hóa quen thuộc, Đêm hội bánh chưng mừng Xuân còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, giúp những người con xa xứ tìm lại hương vị Tết quê hương.