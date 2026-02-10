Mang hơi ấm mùa Xuân quê hương đến với kiều bào tại Bỉ

Trong không khí trang trọng và ấm áp của những ngày đầu năm mới, chương trình Tết cộng đồng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Đại công quốc Luxembourg kiêm Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức tại thủ đô Brussels đã mang mùa Xuân từ quê hương Việt Nam đến với cộng đồng kiều bào và các gia đình đa văn hóa nơi trời Âu.

Sự kiện không chỉ là dịp đón Tết cổ truyền mà còn là điểm hội tụ văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và hội nhập của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự chương trình có Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, Hội người Việt Nam tại Luxembourg, đại diện các hội đoàn trí thức, doanh nghiệp, phụ nữ, sinh viên, văn hóa Việt sở tại, cùng hơn 500 kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bỉ và Luxembourg. Sự hiện diện đông đủ của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình đã góp phần tạo nên không khí Tết đoàn viên, gần gũi và đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo trân trọng gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc bà con một năm mới an khang, hạnh phúc và thành công.

Trong không khí thiêng liêng của mùa Xuân mới, Đại sứ bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm gắn bó mà cộng đồng kiều bào luôn dành cho quê hương, đất nước, thể hiện qua việc gìn giữ tiếng Việt, phong tục, truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn, dù sinh sống xa Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ điểm lại những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2025, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Những kết quả đó là thành quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ và nỗ lực của toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cộng đồng tại Bỉ và Luxembourg.

Trong quan hệ với các đối tác sở tại, Đại sứ vui mừng thông tin về những bước phát triển tích cực trong thời gian qua. Đối với Bỉ, chuyến thăm cấp Nhà nước thành công của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde tới Việt Nam vào tháng 4/2025 là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị và tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.

Chuyến thăm với sự tham gia của nhiều lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục Bỉ đã góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược và quan trọng của Bỉ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ hữu nghị.

Với Luxembourg, trên cơ sở Đối tác Chiến lược về Tài chính xanh được thiết lập năm 2023, hai nước tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Với EU, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cuối tháng Một vừa qua đã mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng và bền vững hơn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, văn hóa và du lịch.

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình là sự hiện diện của các gia đình Việt-Bỉ, những mái ấm đa văn hóa nhưng cùng chung nhịp đập hướng về Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân và sự gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Olivier Desmedt, một chàng rể Việt Nam, người nhiều năm gắn bó với cộng đồng và coi Việt Nam như quê hương thứ hai, xúc động cho biết: “Với tôi, Việt Nam chính là gia đình thứ hai của mình. Mỗi lần tham gia lễ hội, tôi lại được hòa mình vào bầu không khí ấm áp ấy. Năm nào mọi người cũng đón tiếp tôi nồng hậu, mời tôi ăn uống và cùng vui chơi hết mình."

Theo ông, điều quý giá nhất của những dịp hội tụ như thế này chính là tinh thần sẻ chia và sự gắn kết, khi mọi người cùng chung niềm vui trong không khí Tết đậm đà bản sắc Việt.

Chương trình Tết cộng đồng năm nay thêm phần rộn ràng và giàu cảm xúc với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn. Những làn điệu dân ca, ca khúc mùa Xuân và các tiết mục nghệ thuật truyền thống đã đưa bà con kiều bào trở về với ký ức Tết quê nhà.

Ca sỹ Đoan Trang biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ca sỹ Đoan Trang, đại diện nghệ sỹ Việt Nam tham gia chương trình, chia sẻ rằng việc được sang Brussels đón Tết cùng kiều bào là một vinh dự lớn, đồng thời là trải nghiệm giàu cảm xúc khi được mang hương vị quê hương đến với những người con xa xứ.

Tết cộng đồng Xuân Bính Ngọ 2026 tại Bỉ và Luxembourg khép lại trong không khí đoàn kết, trang trọng và ấm cúng.

Chương trình không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam sở tại, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở và hội nhập sâu rộng - nơi mùa Xuân quê hương luôn hiện hữu trong những trái tim hướng về đất mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới./.