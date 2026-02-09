Xuân quê hương với kỳ vọng tươi sáng của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 8/2, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã được tổ chức long trọng tại thủ đô Seoul. Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc , chủ trì sự kiện với sự tham gia của lãnh đạo các hội hữu nghị Hàn-Việt, tập thể Đại sứ quán Lào tại Hàn Quốc, đại diện các hội đoàn của người Việt, cùng hơn 500 người Việt, bạn bè và doanh nghiệp Hàn Quốc.



Phát biểu chúc mừng Năm mới, Đại sứ Vũ Hồ cho biết Tết Nguyên đán là thời khắc mà mỗi người Việt dù ở nơi đâu cũng hướng về gia đình, cội nguồn, quê hương yêu dấu. Sự kiện Xuân Quê hương đã trở thành không gian tinh thần gắn kết, nơi những người con xa quê tìm được hơi ấm cộng đồng, tiếng nói quê hương và niềm tin vào những giá trị bền chặt của dân tộc.



Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh mừng Xuân Bính Ngọ năm nay, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa chung không khí chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng. Năm 2025, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi bình diện, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển sâu sắc và thực chất nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, từng bước tạo dựng được nền tảng ổn định lâu dài.



Với tinh thần tích cực triển khai và đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, Đại sứ Vũ Hồ bày tỏ hy vọng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc sẽ cùng bước vào chặng đường mới với tâm thế mới, vị thế mới và hình ảnh mới. Đó là tâm thế tự tin hơn, chủ động hơn và trách nhiệm hơn; là hình ảnh một cộng đồng đoàn kết, văn minh, nhân ái, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng với xã hội sở tại.



Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Đào Tuấn Hùng, cho biết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đã lên đến 350.000 người. Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và sở tại có nhiều biến động phức tạp, cộng đồng người Việt cũng chịu tác động về kinh tế, việc làm và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, với tinh thần tương thân tương ái, cùng sự phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ của các hội đoàn, cộng đồng người Việt đã vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và ngày càng phát triển hội nhập tích cực với sở tại.

Ông Đào Tuấn Hùng nêu rõ cộng đồng người Việt dù sinh sống và làm việc ở đâu cũng luôn hướng về quê hương bằng tình cảm sâu nặng, mong muốn được đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực và trách nhiệm vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với thành công của Đại hội XIV, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tin tưởng và mong chờ những chủ trương đổi mới, những định hướng chiến lược của đất nước sẽ sớm đi vào thực tiễn, mở ra cơ hội phát huy sức mạnh của tất cả các tầng lớp xã hội để đưa Việt Nam cất cánh vươn xa.



Đại diện một số hội đoàn người Việt đã phát biểu bày tỏ biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như sự sâu sát của Đại sứ quán đối với cuộc sống của kiều bào sở tại. Các đại biểu cam kết cộng đồng người Việt sẽ đoàn kết, hướng về quê hương, tham gia sâu rộng vào đời sống địa phương, góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt-Hàn ngày càng phát triển.



Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã trao giấy khen để ghi nhận nỗ lực của một số cá nhân và tổ chức có đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng.

Giữa giá lạnh của mùa Đông xứ Hàn, không khí ấm cúng của Xuân Quê hương được lan tỏa với những món ăn truyền thống, ca khúc đậm chất quê hương.

Cộng đồng người Việt và các bạn bè quốc tế cùng đắm mình trong không khí của một mùa Xuân mới với những kỳ vọng về một vận hội mới tươi sáng cho đất nước, dân tộc Việt Nam./.

Đảng ủy Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Ngày 8/2, Đảng ủy Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.