Nổ nhà máy tại miền Bắc Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 công nhân mắc kẹt, song tất cả những người này đều đã thiệt mạng trong khi nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy xảy ra vào rạng sáng 7/2 tại tỉnh Sơn Tây (Shanxi), miền Bắc Trung Quốc.

Chính quyền địa phương cho biết sự việc xảy ra tại xưởng của Công ty công nghệ sinh học Jiapeng ở huyện Sơn Âm.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 công nhân mắc kẹt, song tất cả những người này đều đã thiệt mạng.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

