Nổ nhà máy tại miền Bắc Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy xảy ra vào rạng sáng 7/2 tại tỉnh Sơn Tây (Shanxi), miền Bắc Trung Quốc.

Chính quyền địa phương cho biết sự việc xảy ra tại xưởng của Công ty công nghệ sinh học Jiapeng ở huyện Sơn Âm.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 công nhân mắc kẹt, song tất cả những người này đều đã thiệt mạng.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

