Mở rộng chiến dịch thu hồi sữa công thức nhiễm độc tố tại nhiều nước châu Âu

Cơ quan an toàn thực phẩm các nước châu Âu cho biết tập đoàn thực phẩm Pháp Danone đã mở rộng thu hồi nhiều lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại Anh, Tây Ban Nha, Croatia và Slovenia do lo ngại có thể nhiễm độc tố cereulide - chất có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh từ tháng 12/2025, khi nhiều nhà sản xuất sữa công thức trên toàn cầu đã thu hồi sản phẩm tại hơn 60 quốc gia vì nguy cơ nhiễm độc tố trên.

Trước đó 1 ngày, Danone đã tiến hành thu hồi sản phẩm tại Áo, Pháp, Đức, Hungary, Ba Lan, Romania và Thụy Sĩ.

Ngày 6/2, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho biết Danone đang thu hồi một số lô sữa Aptamil và Cow & Gate First Infant Milk và Follow-on Milk do khả năng chứa độc tố cereulide.

Tháng 1 vừa qua, FSA cũng đã yêu cầu thu hồi một lô Aptamil First Infant Milk sau khi phát hiện độc tố trong sản phẩm. Tập đoàn thực phẩm Nestlé của Thụy Sĩ cũng đã chủ động thu hồi một số lô sữa công thức tại Anh vào đầu tháng 1 như biện pháp phòng ngừa.

Tại Tây Ban Nha, Cơ quan An toàn Thực phẩm AESAN thông báo các sản phẩm bổ sung thuộc thương hiệu Almiron và Bledina của Danone cũng bị rút khỏi thị trường sau cảnh báo cereulide đầu tiên được đưa ra hồi tháng 1.

Cổng thông tin chính thức của Liên minh châu Âu cho thấy các lô sản phẩm liên quan đến nhà máy Danone tại Đức - nơi sử dụng một thành phần bị nhiễm, cũng đã được phân phối tới Croatia và Slovenia.

Hiện hãng Danone chưa công bố đầy đủ danh sách quốc gia bị ảnh hưởng cũng như số lượng lô và sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, theo dữ liệu tổng hợp, quy mô thu hồi lần này lớn hơn các đợt thu hồi trước đó của các hãng khác kể từ giữa tháng 1.

Trong tuyên bố, Danone trấn an các bậc phụ huynh rằng các sản phẩm sữa công thức của hãng vẫn an toàn, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất xưởng.

Liên quan đến rủi ro sức khỏe, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết đang điều tra 36 trường hợp trẻ em xuất hiện triệu chứng phù hợp với ngộ độc cereulide sau khi sử dụng các lô sản phẩm nghi nhiễm, song chưa ghi nhận ca bệnh nặng nào có liên quan trực tiếp.

Sự việc cũng làm dấy lên quan ngại liên quan đến Công ty Cabio Biotech (Trung Quốc), đơn vị cung cấp nguyên liệu ARA - một loại axit béo phổ biến trong sữa công thức, bị nghi ngờ nhiễm độc. Doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Vũ Hán này được xem là một trong những nhà sản xuất ARA lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, độc tố cereulide đã được phát hiện trong nguồn ARA do công ty này sản xuất./.

